Украинскую певицу исключили из национального жюри "Евровидения": СМИ назвали причину

Украинскую певицу и исполнительницу Екатерину Павленко исключили из состава участников национального жюри "Евровидения". Предполагается, что это произошло по требованию Европейского вещательного союза из-за высказываний в отношении одного из участников конкурса.

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Об этом сообщает ТСН.

Журналисты пишут, что именно солистка группы "Go_A" должна была стать одной из членов национального жюри "Евровидения" от Украины. Однако в состав вошли певец Дмитрий Шуров, артист MELOVIN, танцовщица Алена Шоптенко, исполнительница Tayanna и продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринная.

СМИ указывает, что именно вместо последней должна была быть солистка Go_A. Однако исполнительницу исключили из списка претенденток на эту должность несмотря на то, что она получила достаточное количество голосов от участников голосования в "Дія" для участия в жюри.

Журналисты со ссылкой на "Суспільне" сообщили, что Павленко якобы "нарушила правила голосования", установленные Европейским вещательным союзом (EBU). В то же время пользователи в сети предполагают, что певицу исключили из состава жюри из-за публичных высказываний о ком-то из участников "Евровидения-2025".

Сейчас больше подробностей относительно скандального исключения Павленко не разглашается. Вокалистка группы Go_A также воздерживается от публичных комментариев на эту тему.

Ранее стало известно, что Австрия победила на Евровидении-2025. Украина попала в первую десятку лучших по суммарным оценкам жюри и зрителей.

Впоследствии сообщалось о победителе конкурса и его песне. Певец из Австрии JJ исполнил эмоциональную композицию Wasted Love, которая и победила по результатам голосования жюри и зрителей.