Українську співачку виключили з національного журі "Євробачення": ЗМІ назвали причину

Українську співачку та виконавицю Катерину Павленко виключили зі складу учасників національного журі "Євробачення". Припускається, що це сталося на вимогу Європейської мовної спілки через висловлювання щодо одного з учасників конкурсу.

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Про це повідомляє ТСН.

Журналісти пишуть, що саме солістка гурту "Go_A" мала стати однією з членів національного журі "Євробачення" від України. Однак до складу увійшли співак Дмитро Шуров, артист MELOVIN, танцівниця Олена Шоптенко, виконавиця Tayanna та продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

ЗМІ вказує, що саме замість останньої мала бути солістка Go_A. Однак виконавицю виключили зі списку претенденток на цю посаду попри те, що вона здобула достатню кількість голосів від учасників голосування в "Дія" для участі в журі.

Журналісти з посиланням "Суспільне" повідомили, що Павленко начебто "порушила правила голосування", встановлені Європейською мовною спілкою (EBU). Водночас користувачі в мережі припускають, що співачку виключили зі складу журі через публічні висловлювання про когось з учасників "Євробачення-2025".

Наразі більше подробиць щодо скандального виключення Павленко не розголошується. Вокалістка гурту Go_A також утримується від публічних коментарів на цю тему.

Раніше стало відомо, що Австрія перемогла на Євробаченні-2025. Україна потрапила у першу десятку кращих за сумарними оцінками журі та глядачів.

Згодом повідомлялося про переможця конкурсу та його пісню. Співак з Австрії JJ виконав емоційну композицію Wasted Love, що і перемога за результатами голосування журі та глядачів.