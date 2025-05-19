"Вплинув "військовий конфлікт": Іспанія назвала успіх України на "Євробаченні" махінацією

У суботу, 17 травня, у Швейцарії відбувся гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025", перемогу в якому здобув артист із Австрії Йоганнес Піч. Україна зайняла 9 місце, проте згодом в Іспанії запідозрили країну у махінаціях.

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Про це пише суспільний мовник Іспанії VerTele.

Мовник вважає, що на успіх представників двох держав, України та Ізраїлю, у телеголосуванні вплинули "військові конфлікти". Відтак Іспанія планує звернутися до Європейської мовної спілки (EBU), аби розпочати обговорення щодо нарахування балів від глядачів.

"RTVE збирається вимагати проведення дебатів щодо телеголосування, щоб оцінити, чи справді той спосіб, у який воно відбувається, є найкращим. Вважаємо, що на телеголосування впливають поточні військові конфлікти, через що конкурс втрачає свою культурну сутність", – зазначили в суспільному мовнику Іспанії.

Таке прохання оприлюднили на наступний день після гранд-фіналу "Євробачення-2025", тобто 18 травня.

Також RTVE хоче отримати від організаторів "Євробачення" розгорнуту інформацію про результати телеголосування, щоб з'ясувати, скільки голосів отримала кожна країна від Іспанії.

Яке місце посіла Україна

Україна і Ізраїль отримали підтримку від глядачів, тому змогли посісти високі позиції у загальному рейтингу. Гурт Ziferblat, який представляв Україну, здобув від національного журі 60 голосів, стільки ж віддали й ізраїльській співачці Юваль Рафаель. Глядачі оцінили їхні перформанси у 158 та 297 балів відповідно. У підсумку Україна посіла дев'яте місце на конкурсі, а Ізраїль друге.

Фінал Євробачення-2025

Фінал конкурсу транслювався 17 травня з 22:00 за київським часом. Нашу країну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, яка поєднує електроніку та фольклорні елементи. Хоча гурт пройшов до фіналу, за даними Eurovisionworld, шанси конкурсантів на перемогу становили менш як 1%. Це поставило нас в один ряд із такими країнами, як Італія, Іспанія та Греція, які також мали низькі шанси на перемогу. Пісня Bird of Pray поєднує елементи прогресивного року, театрального вокалу та гармонійних мелодій, створюючи атмосферу 1970-х років. Композиція виконана українською та англійською мовами.

Хто виграв "Євробачення-2025"

Австрія — JJ з піснею Wasted Love (436 балів) Ізраїль — Yuval Raphael з New Day Will Rise (357 балів) Естонія — Tommy Cash з Espresso Macchiato (356 балів) Швеція — KAJ з Bara Bada Bastu (321 бал) Італія — Lucio Corsi з Volevo essere un duro (256 балів) Греція — Klavdia з піснею Asteromata (231 бал) Франція — Louane з Maman (230 балів) Албанія — Shkodra Elektronike з Zjerm (218 балів) Україна — Ziferblat з Bird of Pray (218 балів) Швейцарія — Zoë Më з Voyage (214 балів)

Інтрига до останнього точилась між представниками Австрії та Ізраїлю. Раніше ми писали, що репетиції ізраїльтянки Юваль Рафаель проходили в напруженій атмосфері. У залі були присутні глядачі з палестинською символікою, які гучно освистували виступ. Генеральну репетицію другого півфіналу теж зірвали розлючені протестувальники.

Переможець головного пісенного конкурсу JJ від Австралії виконав пісню Wasted Love про кохання. Це емоційна пісня, яка поєднує поп з елементами оперного вокалу та електроніки. Пісня розповідає про біль нерозділеного кохання, використовуючи морські метафори для передачі почуття занурення у власні емоції. Сценічне оформлення для виступу на Євробаченні розробив іспанський режисер Серджіо Хаен, зосереджуючись на чорно-білій кінематографічній естетиці, натхненній морською тематикою.

Нагадаємо, міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер після оголошення результатів голосування "Євробачення-2025" опублікував вночі в Instagram сатиричний заголовок вебсайту, в якому йшлося про те, що він "три тисячі разів проголосував за Швецію", аби нібито уникнути проблем, пов'язаних з проведенням "Євробачення-2026" у його країні.

Фокус також писав, що українську співачку та виконавицю Катерину Павленко виключили зі складу учасників національного журі "Євробачення". Припускається, що це сталося на вимогу Європейської мовної спілки через висловлювання щодо одного з учасників конкурсу.