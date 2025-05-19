Міністр фінансів "3000 разів проголосував за Швецію": в Австрії є проблеми з проведенням "Євробачення-2026", — Reuters

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер після оголошення результатів голосування "Євробачення-2025" опублікував вночі в Instagram сатиричний заголовок вебсайту, в якому йшлося про те, що він "3000 разів проголосував за Швецію", аби нібито уникнути проблем, пов'язаних з проведенням "Євробачення-2026" у його країні.

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Попри жарти у мережі, дійсно є певні труднощі, які виникли в Австрії через проведення "Євробачення-2026", як розповіло агентство Reuters 19 травня.

Австрійський уряд та національний мовник ORF після фіналу "Євробачення-2025" намагаються з'ясувати, де провести наступний пісенний конкурс, оскільки перемога їхнього виконавця JJ означає, що наступною локацією проведення "Євробачення" стане саме Австрія.

Агентство з'ясувало, що, окрім радощів з приводу третьої перемоги країни у "Євробаченні", суттєва частина публічних дискусій усередині держави стосувалася передусім десятків мільйонів євро, в які обійдеться Австрії масштабний захід.

Голова ORF Роланд Вайсманн, відповідаючи на запитання власного ведучого про те, як будуть покривати витрати на "Євробачення-2026", зазначив, що не має відповіді наразі.

"Якби в мене сьогодні була ідеальна відповідь, це було б трохи схоже на чаклунство. Але за кілька днів до (фіналу), коли був шанс на перемогу, ми почали про це думати", — зазначив Вайсманн.

За його словами, національний мовник вже веде "інтенсивні переговори" з австрійськими офіційними особами щодо питань покриття витрат на проведення "Євробачення-2026". При цьому він запевняє, що процес визначення місця проведення конкурсу буде "прозорим", і що вже доволі багато міст та громад відгукнулися.

Міністр культури Австрії Андреас Баблер також прокоментував питання, пов'язані з покриттям витрат на "Євробачення", зазначивши, що тривають "серйозні переговори".

"Офіційні обговорення фінансування, ймовірно, зосередяться на тому, як австрійська частка витрат має бути розподілена між такими організаціями, як ORF, урядом та містом чи державою, що приймає", — зазначають у Reuters.

Зазначимо, що "Євробачення" фінансується переважно за рахунок внесків мовників-учасників, внесків мовника-організатора та міста-організатора, а також доходів від спонсорських угод, продажу квитків та публічного голосування за пісні.

Нагадаємо, у Radio NV 18 травня розповіли, що переможець "Євробачення-2025" захоплюється прихильницею Путіна.

Також у ТСН 18 травня повідомили, чому українську співачку Катерину Павленко виключили з національного журі "Євробачення-2025".