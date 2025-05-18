Переможець "Євробачення-2025" захоплюється путіністкою Нетребко: ведучий назвав головну причину

Український коментатор "Євробачення-2025" Тімур Мірошниченко переконаний, що захоплення переможця конкурсу JJ оперною виконавицею та прихильницею Путіна Анною Нетребко має очевидне пояснення. Водночас ведучий радить "почати з себе" щодо оцінки виконавця в його проросійськості.

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Про це він розповів у інтерв'ю Radio NV.

На думку Мірошниченка, "трохи є" специфічними дивне захоплення переможця чинного "Євробачення" згаданою російською оперною співачкою. Однак тут ведучий відзначає, що головна причина криється в тому, що Нетребко та JJ "постійно в контакті".

"Що стосується переможця, австрійця, то дійсно, він неодноразово заявляв, що надихався Нетребко. Але тут теж ми маємо розуміти, що у Нетребко подвійне громадянство: Росія і Австрія. Вона працює в тій же Віденській опері, де і JJ. Тобто вони постійно в контакті, спілкуються і це його кумир, можна сказати", — сказав Мирошниченко.

Водночас ведучий закликає не шукати постійно "російський слід" в інших артистах-учасниках "Євробачення". Адже слід подивитися на "рейтинги прослуховувань українців в Україні".

"Тобто, може, все-таки з себе почати і розібратися тут всередині, що ми слухаємо, а що не слухаємо. Тобто, умовно кажучи, Джей Джею 20 копійками років. Він живе своєю справою, він любить співати, він любить оперу, він працює у Віденській опері. Там же працює ще одна особа, так? Це Нетребко. Вони спілкуються. Тобто навряд він настільки занурений в геополітичні події", — каже український коментатор "Євробачення".

На думку Мирошниченка, сам JJ знає, що в Україні війна, що Росія напала на Україну, але "можливо, в іншій інтерпретації, яка йому подається, з боку тої ж пані Нетребко".

"Але чому ми від нього маємо вимагати якогось там конкретного позиціонування себе і конкретної своєї позиції, якщо в нас в країні кожен другий слухає російську музику?" — риторично запитав ведучий щодо критики на адресу виконавця.

Раніше повідомлялося про переможця "Євробачення-2025" та його пісню. Співак з Австрії JJ виконав емоційну композицію Wasted Love, що і перемога за результатами голосування журі та глядачів.

Згодом стало відомо, що українську співачку виключили з національного журі "Євробачення". Припускається, що це сталося на вимогу Європейської мовної спілки через висловлювання щодо одного з учасників конкурсу.