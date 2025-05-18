Победитель "Евровидения-2025" восхищается путинисткой Нетребко: ведущий назвал главную причину

Украинский комментатор "Евровидения-2025" Тимур Мирошниченко убежден, что увлечение победителя конкурса JJ оперной исполнительницей и сторонницей Путина Анной Нетребко имеет очевидное объяснение. В то же время ведущий советует "начать с себя" относительно оценки исполнителя в его пророссийскости.

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Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

По мнению Мирошниченко, "немного является" специфическим странное увлечение победителя действующего "Евровидения" упомянутой российской оперной певицей. Однако здесь ведущий отмечает, что главная причина кроется в том, что Нетребко и JJ "постоянно в контакте".

"Что касается победителя, австрийца, то действительно, он неоднократно заявлял, что вдохновлялся Нетребко. Но здесь тоже мы должны понимать, что у Нетребко двойное гражданство: Россия и Австрия. Она работает в той же Венской опере, где и JJ. То есть они постоянно в контакте, общаются и это — его кумир, можно сказать", — сказал Мирошниченко.

В то же время ведущий призывает не искать постоянно "российский след" в других артистах-участниках "Евровидения". Ведь следует посмотреть на "рейтинги прослушиваний украинцев в Украине".

"То есть, может, все-таки с себя начать и разобраться здесь внутри, что мы слушаем, а что не слушаем. То есть, условно говоря, Джей Джею 20 с копейками лет. Он живет своим делом, он любит петь, он любит оперу, он работает в Венской опере. Там же работает еще один человек, да? Это Нетребко. Они общаются. То есть вряд ли он настолько погружен в геополитические события", — говорит украинский комментатор "Евровидения".

По мнению Мирошниченко, сам JJ знает, что в Украине война, что Россия напала на Украину, но "возможно, в другой интерпретации, которая ему подается, со стороны той же госпожи Нетребко".

"Но почему мы от него должны требовать какого-то там конкретного позиционирования себя и конкретной своей позиции, если у нас в стране каждый второй слушает российскую музыку?" — риторически спросил ведущий относительно критики в адрес исполнителя.

Ранее сообщалось о победителе "Евровидения-2025" и его песне. Певец из Австрии JJ исполнил эмоциональную композицию Wasted Love, что и победа по результатам голосования жюри и зрителей.

Впоследствии стало известно, что украинскую певицу исключили из национального жюри "Евровидения". Предполагается, что это произошло по требованию Европейского вещательного союза из-за высказываний в отношении одного из участников конкурса.