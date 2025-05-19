Министр финансов "3000 раз проголосовал за Швецию": у Австрии есть проблемы с проведением "Евровидения-2026", — Reuters

Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр после объявления результатов голосования "Евровидения-2025" опубликовал ночью в Instagram сатирический заголовок веб-сайта, в котором говорилось о том, что он "3000 раз проголосовал за Швецию", чтобы якобы избежать проблем, связанных с проведением "Евровидения-2026" в его стране.

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Несмотря на шутки в сети, действительно есть определенные трудности, которые возникли в Австрии из-за проведения "Евровидения-2026", как рассказало агентство Reuters 19 мая.

Австрийское правительство и национальный вещатель ORF после финала "Евровидения-2025" пытаются выяснить, где провести следующий песенный конкурс, поскольку победа их исполнителя JJ означает, что следующей локацией проведения "Евровидения" станет именно Австрия.

Агентство выяснило, что, кроме радости по поводу третьей победы страны в "Евровидении", существенная часть публичных дискуссий внутри государства касалась прежде всего десятков миллионов евро, в которые обойдется Австрии масштабное мероприятие.

Глава ORF Роланд Вайсманн, отвечая на вопрос собственного ведущего о том, как будут покрывать расходы на "Евровидение-2026", отметил, что не имеет ответа пока.

"Если бы у меня сегодня был идеальный ответ, это было бы немного похоже на колдовство. Но за несколько дней до (финала), когда был шанс на победу, мы начали об этом думать", — отметил Вайсманн.

По его словам, национальный вещатель уже ведет "интенсивные переговоры" с австрийскими официальными лицами по вопросам покрытия расходов на проведение "Евровидения-2026". При этом он уверяет, что процесс определения места проведения конкурса будет "прозрачным", и что уже довольно много городов и общин откликнулись.

Министр культуры Австрии Андреас Баблер также прокомментировал вопросы, связанные с покрытием расходов на "Евровидение", отметив, что продолжаются "серьезные переговоры".

"Официальные обсуждения финансирования, вероятно, сосредоточатся на том, как австрийская доля расходов должна быть распределена между такими организациями, как ORF, правительством и городом или принимающим государством", — отмечают в Reuters.

Отметим, что "Евровидение" финансируется преимущественно за счет взносов вещателей-участников, взносов вещателя-организатора и города-организатора, а также доходов от спонсорских соглашений, продажи билетов и публичного голосования за песни.

Напомним, в Radio NV 18 мая рассказали, что победитель "Евровидения-2025" восхищается поклонницей Путина.

Также в ТСН 18 мая сообщили, почему украинскую певицу Екатерину Павленко исключили из национального жюри "Евровидения-2025".