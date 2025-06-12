Епатажній зірці Євробачення від України зробили операцію: що відомо (фото)

Український співак MÉLOVIN (Костянтин Бочаров) зробив лазерну корекцію зору, яку відкладав роками. До цього його ліве око бачило всього на 25%, а праве на 40%.

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Про це в коментарі Фокусу повідомила представниця артиста.

Також у своїх соціальних мережах MÉLOVIN виклав відео прямо з операційної і поділився власною історією відновлення зору. Учасник Євробачення зізнався, що через страх шість років не наважувався зробити операцію на очах, і лише у 28 років вперше дізнався, як це чітко бачити без лінз і окулярів.

MÉLOVIN мав діагноз астигматизм, а до медичного втручання, його ліве око бачило всього на 25%, а праве на 40%, тому він часто не вітався зі знайомими, бо банально їх не впізнавав.

MÉLOVIN зробив операцію на очах Фото: instagram.com/melovin_officia

"Вчора я казав, що втратив зір, а сьогодні мені його повернули. Те, що я бачу — це не передати словами. Я так бачив лише в лінзах! А коли я перші рази одягав їх — ревів на вулиці, бо не уявляв, що так можна бачити!" — зізнається артист.

MÉLOVIN Фото: melovin_official

MÉLOVIN також поділився подробицями операції та показав деталі підготовки.

"Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору. Тепер можу сказати, що це безболісно — раз, з професійними лікарями — два, з класним підходом і жартами – три. Коли я лежав і побачив біле світло під час роботи лазера, щоб ви розуміли, він працює всього 15 секунд, і коли все стало білим, я сказав: "Лікарю, здається, я вже в раю", — згадує музикант.

MÉLOVIN зробив операцію на очах Фото: melovin_official

Співак також розповів, що вже на третій день після втручання став бачити чітко і з деталізацією. Його зір тепер 100% і він може повернутися до звичного ритму, при цьому більше не залежати від окулярів або лінз узагалі.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

співак MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) пояснив, чому не виїхав за кордон, хоча мав таку можливість.

MÉLOVIN зізнався в тому, що тривала алкогольна залежність завдала серйозного удару по його здоров'ю.

Крім того, Фокус писав про 8 маловідомих фактів про MÉLOVIN.