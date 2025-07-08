"Невежды": MELOVIN ответил на упреки, что мобилизовался в ГПСУ еще год назад (видео)

Украинский певец MELOVIN мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы в апреле 2025 года. Звезда Евровидения стал частью ансамбля, сообщив об этом прямо со сцены недавно.

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Некоторые пользователи начали распространять слухи, что якобы Костятин Бочаров год назад вступил в ряды ГПСУ. Однако в своем Telegram-канале артист показал видео, на котором видно дату присяги, а именно 9 апреля 2025 года.

MELOVIN мобилизовался в ряды ГПСУ Фото: скриншот

"Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Не знаю, кто там распускает слухи, что я уже год. Невежды... Сейчас у нас расписаны концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем", — рассказал Константин.

По словам звезды Евровидения, он рад быть полезным во время большой войны.

MELOVIN мобилизовался

MELOVIN заявил, что мобилизовался в ряды Сил обороны Украины, во время концерта в Киеве 6 июля. Он публично рассказал, что "несет свою службу, но музыкальную" с ансамблем Государственной пограничной службы Украины. Он также поблагодарил участников коллектива, которые в тот вечер выступали с ним на сцене.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила MELOVIN в том, что он служит на "теплом месте".

MELOVIN резко отреагировал на слова Безуглой, которая назвала "кармой" смерть украинца под завалами после российского обстрела в Киеве.

Кроме того, певец MЕLOVIN (Константин Бочаров) сделал лазерную коррекцию зрения, которую откладывал годами.