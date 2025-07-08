"Невігласи": MELOVIN відповів на закиди, що мобілізувався до ДПСУ ще рік тому (відео)

Український співак MELOVIN мобілізувався до лав Державної прикордонної служби у квітні 2025 року. Зірка Євробачення став частиною ансамблю, повідомивши про це прямо зі сцени нещодавно.

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Деякі користувачі почали поширювати чутки, що нібито Костятин Бочаров рік тому долучився до лав ДПСУ. Однак у своєму Telegram-каналі артист показав відео, на якому видно дату присяги, а саме 9 квітня 2025 року.

MELOVIN мобілізувався до лав ДПСУ Фото: скріншот

"Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні й танцю став місцем, де прийняли як професіонала своєї справи. Не знаю, хто там розпускає чутки, що я вже рік. Невігласи… Наразі маємо розписані концерти для військових, великі збори на підтримку фронту, до яких я закликаю долучатись кожного. І на моїх сольниках теж збираємо", — розповів Костянтин.

За словами зірки Євробачення, він радий бути корисним під час великої війни.

MELOVIN мобілізувався

MELOVIN заявив, що мобілізувався до лав Сил оборони України, під час концерту в Києві 6 липня. Він публічно розповів, що "несе свою службу, але музичну" з ансамблем Державної прикордонної служби України. Він також подякував учасникам колективу, які того вечора виступали з ним на сцені.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила MELOVIN в тому, що він служить на "теплому місці".

MELOVIN різко відреагував на слова Безуглої, яка назвала "кармою" смерть українця під завалами після російського обстрілу в Києві.

Крім того, співак MЕLOVIN (Костянтин Бочаров) зробив лазерну корекцію зору, яку відкладав роками.