Melovin начебто "відмазали" від служби: у співака відреагували (відео)

Український блогер Богдан Беспалов звинуватив співака Melovin (Костянтин Бочаров) у тому, що того начебто "відмазали" від служби в армії. А історія з лікуванням була вигадкою, аби відволікти увагу.

За словами Беспалова, оголосивши зі сцени про свою мобілізацію, зірка Євробачення "підставив" усіх причетних. "Я думаю, всі пам'ятають, як Melovin розіграв цілу драму навколо свого перебування в лікарні, типу "зірвався", типу "не зміг". А насправді це була театралізована історія для того, щоб відволікти увагу від загального хейту у зв'язку з його так званою службою", — заявив блогер-пліткар.

Богдан Беспалов звинуватив Melovin у тому, що його "відмазали" від служби

Melovin відмазали від служби?

Беспалов зазначив, що завданням артиста було просто мовчати, але той вирішив публічно оголосити про мобілізацію, чим підставив інших.

"Тебе відмазали, взагалі не засуджую. Тобі допомогли врятувати свою д*пу, щоб ти міг спокійно пересуватися містами України, гастролювати, виїздити, якщо потрібно, і не мати проблем із ТЦК. Єдина твоя задача була — просто мовчати, не світитися і допомагати закривати збори. Це, м'яко кажучи, лояльні умови. Тому що на сьогоднішній день щоб відмазатися, потрібно платити такі гроші, які я в руках навіть не тримав. Це коштує шалених купюр. Звісно ж, внутрішня зірка Melovin не дозволила змиритися з непублічністю, і він заявив на одному з концертів, що він тепер "служить", підставивши абсолютно всіх у цій історії", — сказав Беспалов.

За словами блогера, фанати зірки Євробачення не знають про його токсичність та абʼюзивність.

Ба більше, Беспалов заявив, що Бочаров використовує фан-базу по максимуму, монетизуючи практично все: "У Кості дуже велика любов до грошей. І він не може від них відмовитися".

Melovin Фото: Instagram

Реакція Melovin

Фокус звернувся за коментарем до команди артиста.

"Ми не коментуємо "заяви" і "коментарі" людей, які розповсюджують неправдиву і не підтверджену інформацію. Ми коментуємо лише професійні видання, перевірені часом і гідністю. Таким ми вважаємо і вас. Але для того, щоб щось спростувати чи підтвердити, нам треба володіти теж цією інформацією", — зазначила представниця співака.

