"Бусінка мамина": зірку Євробачення після госпіталізації розкритикували українці

Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) нещодавно повідомив про проблеми зі здоров’ям. Він ліг у лікарню та налякав прихильників своїм станом, проте багато українців обурилися цією історією.

В Instagram музикант показався на лікарняному ліжку під крапельницями. Він розповів, що, ймовірно, має генералізований тривожний розлад, важкий депресивний епізод.

"Мене чекає ще довгий процес лікування. Актуальний стан: стійка, важко контрольована тривога; знижений фон настрою; скарги на немотивоване занепокоєння, відчуття внутрішньої напруги з неможливістю розслабитися; постійне почуття небезпеки; поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями", — написав представник України на Євробаченні-2018.

MELOVIN потрапив у лікарню

Хейт MELOVIN

У коментарях до допису немало критики. Люди звернули увагу, що співак навесні мобілізувався до ансамблю ДПСУ, а військові на лінії фронту перебувають у набагато важчих умовах тривалий час.

"Окей. А тепер уявіть, як піхотинцю/штурмовику після поранень, контузій, без нормального відпочинку та ротацій чути про те, як хтось не витримав службу в оркестрі. Не думали про це?".

"Віп палата, квіти, шарики, тяжко йому. Тим часом наш воїн в окопі в туалет в бутилку ходить, попередньо надивившись на своїх загиблих та ранених побратимів. Позажиралися".

"Чого так гидко стало від цього… що тоді військовим і їхнім родичам казати… а родичам тих, які загинули… бусінка мамина…фу".

"Дякувати всім богам, мені пощастило і я служив у Морській Піхоті а не в оркестрі, а то б теж мабуть не витримав. Ух концерти, навіть уявити страшно!".

"Цей пост — абсолютна неповага до усіх, хто зараз важко добуває кожен метр нашої землі і до їх родин, які весь цей період проживають в одиночку".

Сам MELOVIN уже відповів на критику. За словами співака, йому дуже сумно отримувати гнівні коментарі, особливо від військових, яких він завжди підтримував: "Я дуже людина сентиментальна. Я дуже люблю допомагати людям. Військовим: дівчатам, хлопцям, хто попросить. Аби повернулися живими. І мене дуже ображає, коли хтось з військових, а я дуже поважаю військових, коли хтось з них напише мені в коментарях якусь х**ню. Десь щось їх зачепить, і вони напишуть. Мені так боляче, як ні від кого. І це не зупиняє мене їм допомагати. І я розумію їх стан також, бо вони герої".

MELOVIN опинився в лікарні Фото: Instagram

