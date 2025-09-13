"Бусинка мамина": звезду Евровидения после госпитализации раскритиковали украинцы

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) недавно сообщил о проблемах со здоровьем. Он лег в больницу и напугал поклонников своим состоянием, однако многие украинцы возмутились этой историей.

Related video

В Instagram музыкант показался на больничной койке под капельницами. Он рассказал, что, вероятно, имеет генерализованное тревожное расстройство, тяжелый депрессивный эпизод.

"Меня ждет еще долгий процесс лечения. Актуальное состояние: стойкая, трудно контролируемая тревога; пониженный фон настроения; жалобы на немотивированное беспокойство, ощущение внутреннего напряжения с невозможностью расслабиться; постоянное чувство опасности; поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями", — написал представитель Украины на Евровидении-2018.

MELOVIN попал в больницу

Хейт MELOVIN

В комментариях к посту немало критики. Люди обратили внимание, что певец весной мобилизовался в ансамбль ГПСУ, а военные на линии фронта находятся в гораздо более тяжелых условиях длительное время.

"Окей. А теперь представьте, как пехотинцу/штурмовику после ранений, контузий, без нормального отдыха и ротаций слышать о том, как кто-то не выдержал службу в оркестре. Не думали об этом?".

"Вип палата, цветы, шарики, тяжело ему. Тем временем наш воин в окопе в туалет в бутылку ходит, предварительно насмотревшись на своих погибших и раненых собратьев. Позажирались".

"Чего так противно стало от этого... что тогда военным и их родственникам говорить... а родственникам тех, которые погибли... бусинка мамина... фу".

"Слава всем богам, мне повезло и я служил в Морской Пехоте а не в оркестре, а то бы тоже наверное не выдержал. Ух концерты, даже представить страшно!".

"Этот пост — абсолютное неуважение ко всем, кто сейчас тяжело добывает каждый метр нашей земли и к их семьям, которые весь этот период проживают в одиночку".

Сам MELOVIN уже ответил на критику. По словам певца, ему очень грустно получать гневные комментарии, особенно от военных, которых он всегда поддерживал: "Я очень человек сентиментальный. Я очень люблю помогать людям. Военным: девушкам, ребятам, ребятам, кто попросит. Чтобы вернулись живыми. И меня очень обижает, когда кто-то из военных, а я очень уважаю военных, когда кто-то из них напишет мне в комментариях какую-то х**ню. Где-то что-то их заденет, и они напишут. Мне так больно, как ни от кого. И это не останавливает меня им помогать. И я понимаю их состояние также, потому что они герои".

MELOVIN оказался в больнице Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артист ответил на упреки, что мобилизовался в ГПСУ еще год назад.