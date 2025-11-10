"Вперше бісексуальний сезон Холостяка": СТБ звинуватив Melovin у порушенні авторських прав (фото)

Співак опублікував у соцмережах постер у стилі популярного шоу "Холостяк", щоб прорекламувати свої концерти в межах всеукраїнського туру. Через це телеканал СТБ звинуватив артиста у порушенні авторських прав.

У своєму Instagram Melovin поділився постером із написом: "Вперше бісексуальний сезон. Холостяк, 15 сезон". На зображенні також були логотипи шоу та телеканалу СТБ. Наступним знімком у добірці стала афіша з датами концертів співака.

Меловіна звинуватили в порушенні авторських прав Фото: Instagram

Реакції телеканалу СТБ

СТБ відреагував на публікацію та звернувся до Melovin із зауваженням: "Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав".

СТБ написало коментар Меловіну Фото: Instagram

Сам Melovin поки не коментував звинувачення телеканалу. Фокус звернувся за коментарем до представника співака. Як тільки надійде відповідь, її буде опубліковано.

Відео дня

Реакції людей

Деякі люди відреагували позитивно на гумор:

"Єдиний сезон, який я згодна дивитись";

"Я вже бачу рейтинги";

"Ото буде двіж".

Також є ті, хто засудив коментар СТБ, мовляв, телеканал так відреагував, бо "Меловін бісексуальний":

"Ви злякалися слова бісексуальний? Раптом людям справді цікавий такий проєкт? Підняли вам актив і просунули якраз ваш бренд, безкоштовна реклама. І взагалі, це жарт";

"Таке враження, що у вас SMM-ником працює 13-річний дебіл або забагований ШІ. Що це за тон замість професійного коментаря? Що це за помилки?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Melovin начебто "відмазали" від служби: у співака відреагували.

Костянтин Бочаров ліг у лікарню та налякав прихильників своїм станом, проте багато українців обурилися цією історією.

Крім того, артист пояснив, чому голосував за скандального учасника Євробачення-2025 з російським слідом.