"Вони не самі": Melovin пояснив, навіщо використав стиль "Холостяка" і порушив авторське право

Меловін (Костянтин Бочаров) прокоментував звинувачення телеканалу СТБ у порушенні авторських прав і заявив, що його провокативний постер був спробою привернути увагу до теми видимості бісексуальних людей. Артист наголосив, що цей крок був не рекламою, а суспільним меседжем.

У коментарі Фокусу співак пояснив, що як артист і продюсер, який першим публічно зізнався у своїй бісексуальності, він давно бачить, наскільки суспільству бракує чесних розмов про ідентичність і вибір бути собою. Меловін розповів, що використав стиль постера "Холостяка", щоб привернути увагу до людей, яких часто не помічають, а не для того, щоб скористатися чужим брендом.

"Коли я зробив цей постер, моя мета була не використати чийсь бренд, а звернути увагу на тих, кого у нас часто не хочуть помічати. Мені важливо, щоб ці люди нарешті побачили: вони не самі", — сказав Меловін.

Melovin хотів підтримати бісексуальних людей

За його словами, реакція суспільства довела, що аудиторія готова до таких тем. Він також визнав порушення авторських прав, але зазначив, що для нього важливішою є підтримка тих, хто боїться відкрито говорити про свою ідентичність.

"Якщо мій крок зміг запустити ширшу розмову — значить, він був потрібний. Я завжди стою на стороні свободи, рівності та права людини бути собою без страху. Так, я порушив права на інтелектуальну власність. Заарештуйте мене", — зазначив співак.

Артист додав, що його вчинок був спробою запустити ширшу суспільну дискусію. Він наголосив, що завжди стоїть на стороні свободи, рівності та права людини бути собою без страху, а дозволяючи вільно використовувати його імʼя і логотип, хоче показати: його особистість від цього не постраждає, а іншим це може допомогти.

СТБ звинуватив Меловіна у порушенні авторських прав

Співак опублікував у соцмережах постер у стилі популярного шоу "Холостяк" разом із рекламою своїх концертів в межах всеукраїнського туру. Через це телеканал СТБ звинуватив артиста у порушенні авторських прав.

Йдеться про постер із написом: "Вперше бісексуальний сезон. Холостяк, 15 сезон". На зображенні також були логотипи шоу та телеканалу СТБ. Наступним знімком у добірці стала афіша з датами концертів співака.

Меловіна звинуватили в порушенні авторських прав Фото: Instagram

