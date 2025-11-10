Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Холостяк 14 сезон

"Типаж полностью его": Денисенко заявила, что на "Холостяк" пришла копия бывшей Цимбалюка (фото)

Денисенко о Холостяке
Актриса Наталка Денисенко | Фото: YouTube

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко сравнила одну из участниц романтического шоу "Холостяк-14" с бывшей девушкой главного героя Тараса Цимбалюка. Речь идет о героине Ольге Дзундзу.

Звезда, которая является не только коллегой, но и подругой актера, побывала за кулисами проекта. В видео, опубликованном на YouTube-канале "Холостяк/Холостяка", Денисенко наблюдает за тем, как девушки заселяются в свой дом.

В момент, когда камера останавливается на одной из участниц — Ольге Дзундзе, актриса восклицает:

"О, а одна вообще "тупо" копия бывшей Тараса. Это не она хоть? Типаж полностью...". — сказала Денисенко.

Кто такая Ольга Дзундза из "Холостяка"

38-летняя фитнес-тренер Ольга Дзундза родом из Харькова. Ее отец — заслуженный тренер Украины по легкой атлетике, а сама женщина имеет звание мастера спорта. Она воспитывает двух детей-подростков самостоятельно. В четвертом выпуске шоу Тарас снова дал розу Ольге и та продолжила участие в проекте.

Відео дня
Ольга из "Холостяка
Участница "Холостяка" Ольга Дзундза
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, одна из участниц "Холостяка" поделилась своими впечатлениями о девушках, с которыми вместе соревновалась за сердце Цимбалюка.