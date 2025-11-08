"Холостяк" Цимбалюк заговорил об экс-супруге: почему они расстались (фото)

Украинский актер и герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк в четвертом выпуске проекта раскрыл причину, почему распался его второй брак с визажисткой Тиной Антоненко.

Звезда сериала "Крепостная" и его вторая жена развелись в начале 2022 года, после 11 месяцев официального брака. Об этом союзе актер заговорил на "Холостяке", где ищет новую любовь.

Развод Тараса Цимбалюка

Цимбалюк сделал Антоненко предложение на проекте "Танцы со звездами" в сентябре 2020. Впрочем, во время брака актер почувствовал, что теряет себя.

"Период, когда я почувствовал, что теряю себя, был связан с периодом, когда я был женат. Отношения, которые на тот момент были, они не раскрывали идентичность друг друга, а были какие-то поддавки постоянно. Замалчивались очень важные смыслы, которые нас не устраивали. Мы молчали, консервировали это, и так продолжалось несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил отмазки. Действительно, это расставание с Тиной, было для меня тяжелым. Наверное, через призму того, что я был очень неравнодушен к ней", — признался Тарас.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко Фото: СТБ

Герой "Холостяка" добавил, что в то время также снимался во многих проектах, потому что не хотел кому-то отказывать. Впоследствии актер работал с психологом, чтобы разобраться с собой.

"Я боялся кому-то отказать, потому что думал: "Ну, как, это же работа?". Я не мог найти какой-то образ. Загонял себя. В какой-то момент это закончилось, слава Богу. Сделана масса выводов. Тот период раскрыл меня, которого я принял, и мне стало с собой супер комфортно прежде всего. Когда ты делаешь то, что у тебя на душе, ты кайфуешь", — добавил украинский актер.

После расставания с Антоненко стало известно об отношениях Цымбалюка с бизнес-леди Светланой Готочкиной. Впрочем, и эти отношения не продлились долго. В начале этого года начали ходить слухи о разрыве пары. Окончательно они подтвердились, когда актера объявили новым "холостяком".

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: Instagram

