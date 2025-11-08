"Холостяк" Цимбалюк заговорив про ексдружину: чому вони розлучилися (фото)

Український актор та герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк у четвертому випуску проєкту розкрив причину, чому розпався його другий шлюб з візажисткою Тіною Антоненко.

Зірка серіалу "Кріпосна" і його друга дружина розлучилися на початку 2022 року, після 11 місяців офіційного шлюбу. Про цей союз актор заговорив на "Холостяку", де шукає нове кохання.

Розлучення Тараса Цимбалюка

Цимбалюк освідчився Антоненко на проєкті "Танці з зірками" у вересні 2020. Втім, під час шлюбу актор відчув, що втрачає себе.

"Період, коли я відчув, що втрачаю себе, був пов’язаний із періодом, коли я був одружений. Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність один одного, а були якісь піддавки постійно. Замовчувалися дуже важливі сенси, які нас не влаштовували. Ми мовчали, консервували це, і так тривало декілька років. Але я намагався дати якийсь час, знаходив відмазки. Дійсно, це розставання з Тіною, було для мене важким. Напевно, через призму того, що я був дуже небайдужий до неї", — зізнався Тарас.

Відео дня

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко Фото: СТБ

Герой "Холостяка" додав, що на той час також знімався у багатьох проєктах, бо не хотів комусь відмовляти. Згодом актор працював з психологом, щоб розібратися із собою.

"Я боявся комусь відмовити, бо думав: "Ну, як, це ж робота?". Я не міг знайти якийсь образ. Заганяв себе. У якийсь момент це закінчилося, слава Богу. Зроблена маса висновків. Той період розкрив мене, якого я прийняв, і мені стало з собою супер комфортно насамперед. Коли ти робиш те, що у тебе на душі, ти кайфуєш", — додав український актор.

Після розставання з Антоненко стало відомо про стосунки Цимбалюка з бізнес-леді Світланою Готочкіною. Втім, і ці стосунки не протривали довго. На початку цього року почали ходити чутки про розрив пари. Остаточно вони підтвердилися, коли актора оголосили новим "холостяком".

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна Фото: Instagram

