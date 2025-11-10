"Типаж повністю його": Денисенко заявила, що на "Холостяк" прийшла копія колишньої Цимбалюка (фото)

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Наталія Денисенко порівняла одну з учасниць романтичного шоу "Холостяк-14" із колишньою дівчиною головного героя Тараса Цимбалюка. Йдеться про героїню Ольгу Дзундзу.

Зірка, яка є не лише колегою, а й подругою актора, побувала за лаштунками проєкту. У відео, опублікованому на YouTube-каналі "Холостяк/Холостячка", Денисенко спостерігає за тим, як дівчата заселяються у свій будинок.

У момент, коли камера зупиняється на одній з учасниць — Ользі Дзундзі, акторка вигукує:

"О, а одна взагалі "тупо" копія колишньої Тараса. То не вона хоч? Типаж повністю…". — сказала Денисенко.

Хто така Ольга Дзундза з "Холостяка"

38-річна фітнес-тренерка Ольга Дзундза родом із Харкова. Її батько — заслужений тренер України з легкої атлетики, а сама жінка має звання майстра спорту. Вона виховує двох дітей-підлітків самостійно. У четвертому випуску шоу Тарас знову дав троянду Ользі і та продовжила участь у проєкті.

Відео дня

Учасниця "Холостяка" Ольга Дзундза Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна висловилася про його участь у новому сезоні шоу. Бізнесвумен заговорила після заяви актора в другому епізоді проєкту, що вийшов 24 жовтня. Цимбалюк тоді сказав, що вони зі Світланою начебто розійшлися через дистанцію та непорозуміння.

Герой шоу у четвертому випуску проєкту розкрив причину, чому розпався його другий шлюб з візажисткою Тіною Антоненко.

Крім того, одна з учасниць "Холостяка" поділилася своїми враженнями про дівчат, з якими разом змагалася за серце Цимбалюка.