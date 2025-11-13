"Обожаю снимать свадебные платья": Диана Зотова из "Холостяка" отреагировала на слухи о ее женитьбе

Участница нового сезона "Холостяка" Диана Зотова, которую недавно заподозрили в тайной свадьбе в Тбилиси, решила прояснить ситуацию. Она попыталась оправдаться, поэтому опубликовала в сторис кадры с намеком, что это была фотосъемка.

Девушка утверждает, что на самом деле она якобы была на "свадебной съемке", а не вышла замуж. В своем блоге в Instagram она опубликовала несколько фотографий из разных лет модельной карьеры, где позирует в образе невесты.

"Обожаю снимать свадебные платья. Кстати, в роли невесты за 10 лет модельной карьеры мне приходилось быть очень много раз", — пояснила Зотова.

Диана Зотова утверждает, что была на съемке, а не на свадьбе Фото: Instagram

В то же время в сети словам Дианы не совсем поверили, пользователи продолжают писать комментарии в соцсетях, что девушка так пытается скрыть правду.

Диана Зотова засветилась на свадьбе

Ранее в сети появились слухи о том, что Диана Зотова якобы участвовала в проекте уже находясь в отношениях. Информацию распространила пользовательница Threads Анастасия Мигородская, которая утверждает, что видела Диану в Тбилиси во время росписи в ЗАГСе.

Диана Зотова засветилась на свадьбе в Тбилиси Фото: Threads

По ее словам, она случайно встретила Зотову возле Министерства юстиции в Тбилиси, где участница шоу вместе с избранником направлялась на официальную брачную роспись.

Мигородская подчеркнула, что это была не фотосессия или постановка, ведь рядом находились гости, которые приветствовали пару, после чего все вместе шли на церемонию. Отсутствие фотографа на месте, по ее словам, также подтверждает подлинность события.

Что известно о Диане Зотовой

Диана Зотова — украинская модель и финалистка конкурса "Мисс Украина 2021". Она сотрудничает с брендом Guess и участвовала в съемках для линейки Marciano. Представляет агентство Birds Management и готовит к запуску собственный проект Diaso.ua. В прошлом состояла в отношениях с футболистом Николаем Кухаревичем. Особое внимание зрителей привлекло ее появление в 14-м сезоне "Холостяка", где оказалось, что она уже была знакома с главным героем Тарасом Цимбалюком.

