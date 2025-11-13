"Обожнюю знімати весільні сукні": Діана Зотова з "Холостяка" відреагувала на чутки про її одруження

Учасниця нового сезону "Холостяка" Діана Зотова, яку нещодавно запідозрили у таємному весіллі в Тбілісі, вирішила прояснити ситуацію. Вона спробувала виправдатися, тому опублікувала в сторіс кадри з натяком, що це була фотозйомка.

Дівчина стверджує, що насправді вона нібито була на "весільній зйомці", а не вийшла заміж. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала декілька світлин з різних років модельної кар'єри, де позує у образі нареченої.

"Обожнюю знімати весільні сукні. До речі, у ролі нареченої за 10 років модельної кар'єри мені доводилося бути дуже багато разів", — пояснила Зотова.

Діана Зотова стверджує, що була на зйомці, а не на весіллі Фото: Instagram

Водночас в мережі словам Діани не зовсім повірили, користувачі продовжують писати коментарі в соцмережах, що дівчина так намагається приховати правду.

Діана Зотова засвітилась на весіллі

Раніше у мережі з’явилися чутки про те, що Діана Зотова нібито брала участь у проєкті вже перебуваючи у стосунках. Інформацію поширила користувачка Threads Анастасія Мігородська, яка стверджує, що бачила Діану в Тбілісі під час розпису в РАЦСі.

Діана Зотова засвітилась на весіллі в Тбілісі Фото: Threads

За її словами, вона випадково зустріла Зотову біля Міністерства юстиції в Тбілісі, де учасниця шоу разом із обранцем прямувала на офіційний шлюбний розпис.

Мігородська підкреслила, що це була не фотосесія чи постановка, адже поруч перебували гості, які вітали пару, після чого всі разом ішли на церемонію. Відсутність фотографа на місці, за її словами, також підтверджує справжність події.

Що відомо про Діану Зотову

Діана Зотова — українська модель і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2021". Вона співпрацює з брендом Guess та брала участь у зйомках для лінійки Marciano. Представляє агентство Birds Management та готує до запуску власний проєкт Diaso.ua. У минулому перебувала у стосунках із футболістом Миколою Кухаревичем. Особливу увагу глядачів привернула її поява у 14-му сезоні "Холостяка", де виявилося, що вона вже була знайома з головним героєм Тарасом Цимбалюком.

