"Грошей на нормальне побачення не вистачило": чоловік висміяв 4 епізод "Холостяк 14" (відео)

Український блогер Артем Горбенко знімає дотепні пародії на реаліті-шоу "Холостяк-14". У новому відео він обіграв події четвертого епізоду, де учасниці змагалися за увагу головного героя Тараса, прибираючи сміття.
У ролику з’являється "Діана Зотова", яка обурюється форматом побачення. Відео блогер опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Я так розумію, що грошей на нормальне побачення не вистачило? Що, бутилки помили і кинули їх в кадр? Почірікались зі своєю Надюшкою — хай вже додому чухає".
Далі у кадрі з’являється дівчина, схожа на Надію Авраменко, яка жартує над професією Тараса:
"А ким ти працюєш? Ким? Актором? Тьху. Точно. А я то думаю, де я тебе бачила. "Сімейні мелодрами" на СТБ — це ти, так?"
Не оминула пародія і Валерію Жуковську — героїня отримує від "Холостяка" вазу з переробленого пластику й реагує з іронією:
"Я що, даремно сміття збирала, чи що? Вау, це ж ваза з переробленого пластику, про яку я мріяла все життя", — після чого викидає подарунок.
Далі Юлію Артюх "виганяють" із проєкту, але вона не здається:
"В сенсі додому? Я взагалі-то ще підписників не набрала!"
У фіналі ролика блогер висміює луки учасниць з останньої церемонії троянд, де вони з’явилися у сукнях, зшитих власноруч.
Нове відео Артема Горбенка швидко набирає популярність у мережі — шанувальники шоу відзначають, що його пародії дедалі точніше передають емоції та курйози реаліті.
- "Відчуваю, що скоро ця версія Холостяка переплюне перегляди оригіналу. Ну а що, тут все чітко, навіщо я буду витрачати 3 години, щоб дивитися ті соплі";
- "Це щось нереально смішне";
- "Це краще, ніж оригінал, коли можна буде це на СТБ побачити?".
