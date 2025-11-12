"Грошей на нормальне побачення не вистачило": чоловік висміяв 4 епізод "Холостяк 14" (відео)

Український блогер Артем Горбенко знімає дотепні пародії на реаліті-шоу "Холостяк-14". У новому відео він обіграв події четвертого епізоду, де учасниці змагалися за увагу головного героя Тараса, прибираючи сміття.

У ролику з’являється "Діана Зотова", яка обурюється форматом побачення. Відео блогер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я так розумію, що грошей на нормальне побачення не вистачило? Що, бутилки помили і кинули їх в кадр? Почірікались зі своєю Надюшкою — хай вже додому чухає".

Далі у кадрі з’являється дівчина, схожа на Надію Авраменко, яка жартує над професією Тараса:

"А ким ти працюєш? Ким? Актором? Тьху. Точно. А я то думаю, де я тебе бачила. "Сімейні мелодрами" на СТБ — це ти, так?"

Не оминула пародія і Валерію Жуковську — героїня отримує від "Холостяка" вазу з переробленого пластику й реагує з іронією:

"Я що, даремно сміття збирала, чи що? Вау, це ж ваза з переробленого пластику, про яку я мріяла все життя", — після чого викидає подарунок.

Далі Юлію Артюх "виганяють" із проєкту, але вона не здається:

"В сенсі додому? Я взагалі-то ще підписників не набрала!"

У фіналі ролика блогер висміює луки учасниць з останньої церемонії троянд, де вони з’явилися у сукнях, зшитих власноруч.

Реакції людей

Нове відео Артема Горбенка швидко набирає популярність у мережі — шанувальники шоу відзначають, що його пародії дедалі точніше передають емоції та курйози реаліті.

"Відчуваю, що скоро ця версія Холостяка переплюне перегляди оригіналу. Ну а що, тут все чітко, навіщо я буду витрачати 3 години, щоб дивитися ті соплі";

"Це щось нереально смішне";

"Це краще, ніж оригінал, коли можна буде це на СТБ побачити?".

