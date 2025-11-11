"Троянду не отримала": учасниця "Холостяка" Діана Зотова засвітилась на весіллі у Тбілісі (фото)

У соцмережах поширилися чутки про те, що учасниця нового сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова могла брати участь у проєкті, вже перебуваючи у стосунках. Про це написала користувачка Threads Anastasiia Myrhorodska, яка стверджує, що бачила Діану в Тбілісі під час розпису в РАЦСі.

Як йдеться у публікації, авторка зазначила, що випадково зустріла Зотову біля Міністерства юстиції в Тбілісі, де, за її словами, учасниця шоу та її обранець прямували на офіційний розпис шлюбу. Myrhorodska підкреслила, що це не була фотосесія чи постановка, адже поруч перебували гості, які вітали пару, після чого всі разом прямували на церемонію. За її словами, фотографа на місці не було, що також, на її думку, підтверджує реальність події.

Авторка допису додала, що з цього можна зробити висновок — Зотова не отримала троянду на проєкті та покинула шоу ще до фіналу. Проте, у коментарях до допису користувачі не дійшли єдиної думки щодо ситуації. Дехто припускав, що учасниця могла бути у стосунках ще до зйомок, інші ж жартували, що часто "переможниці" шоу все одно згодом виходять заміж не за Холостяка.

Серед реакцій в обговореннях також звучала версія, що чоловік на фото може бути її братом або ж тим самим "колишнім футболістом", про якого згадували у прев’ю до сезону. Частина аудиторії висловила розчарування, зазначаючи, що в разі, якщо чутки виявляться правдою, учасниця мала б чесно повідомити про наявність стосунків і самостійно піти з шоу.

Реакція на публікацію про весілля Діани Зотової Фото: Скриншот

На ситуацію відреагував і ведучий проєкту Григорій Решетнік. У коментарі він зазначив, що на поширених фото Діані може бути 18 років, натякаючи, що ці кадри могли бути зроблені раніше і не стосуються нинішніх подій.

Сама Діана Зотова поки що не коментувала чутки та інформацію, яка з’явилася у соцмережах.

Що відомо про Діану Зотову

Діана Зотова — українська модель і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2021". Вона співпрацює з брендом Guess та брала участь у зйомках для лінійки Marciano. Представляє агентство Birds Management та готує до запуску власний проєкт Diaso.ua. У минулому перебувала у стосунках із футболістом Миколою Кухаревичем. Особливу увагу глядачів привернула її поява у 14-му сезоні "Холостяка", де виявилося, що вона вже була знайома з головним героєм Тарасом Цимбалюком.

