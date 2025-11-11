"Розу не получила": участница "Холостяка" Диана Зотова засветилась на свадьбе в Тбилиси (фото)

В соцсетях распространились слухи о том, что участница нового сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова могла участвовать в проекте, уже находясь в отношениях. Об этом написала пользовательница Threads Anastasiia Myrhorodska, которая утверждает, что видела Диану в Тбилиси во время росписи в ЗАГСе.

Как говорится в публикации, автор отметила, что случайно встретила Зотову возле Министерства юстиции в Тбилиси, где, по ее словам, участница шоу и ее избранник направлялись на официальную роспись брака. Myrhorodska подчеркнула, что это не была фотосессия или постановка, ведь рядом находились гости, которые приветствовали пару, после чего все вместе направлялись на церемонию. По ее словам, фотографа на месте не было, что также, по ее мнению, подтверждает реальность события.

Автор сообщения добавила, что из этого можно сделать вывод — Зотова не получила розу на проекте и покинула шоу еще до финала. Однако, в комментариях к сообщению пользователи не пришли к единому мнению относительно ситуации. Некоторые предполагали, что участница могла быть в отношениях еще до съемок, другие же шутили, что часто "победительницы" шоу все равно впоследствии выходят замуж не за Холостяка.

Среди реакций в обсуждениях также звучала версия, что мужчина на фото может быть ее братом или же тем самым "бывшим футболистом", о котором упоминали в превью к сезону. Часть аудитории выразила разочарование, отмечая, что в случае, если слухи окажутся правдой, участница должна была бы честно сообщить о наличии отношений и самостоятельно уйти из шоу.

Реакция на публикацию о свадьбе Дианы Зотовой Фото: Скриншот

На ситуацию отреагировал и ведущий проекта Григорий Решетник. В комментарии он отметил, что на распространенных фото Диане может быть 18 лет, намекая, что эти кадры могли быть сделаны раньше и не касаются нынешних событий.

Сама Диана Зотова пока не комментировала слухи и информацию, которая появилась в соцсетях.

Что известно о Диане Зотовой

Диана Зотова — украинская модель и финалистка конкурса "Мисс Украина 2021". Она сотрудничает с брендом Guess и участвовала в съемках для линейки Marciano. Представляет агентство Birds Management и готовит к запуску собственный проект Diaso.ua. В прошлом состояла в отношениях с футболистом Николаем Кухаревичем. Особое внимание зрителей привлекло ее появление в 14-м сезоне "Холостяка", где оказалось, что она уже была знакома с главным героем Тарасом Цимбалюком.

