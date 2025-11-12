"Денег на нормальное свидание не хватило": мужчина высмеял 4 эпизод "Холостяк 14" (видео)

Украинский блогер Артем Горбенко снимает остроумные пародии на реалити-шоу "Холостяк-14". В новом видео он обыграл события четвертого эпизода, где участницы соревновались за внимание главного героя Тараса, убирая мусор.

В ролике появляется "Диана Зотова", которая возмущается форматом свидания. Видео блогер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я так понимаю, что денег на нормальное свидание не хватило? Что, бутылки помыли и бросили их в кадр? Почирикались со своей Надюшкой — пусть уже домой чешет".

Далее в кадре появляется девушка, похожая на Надежду Авраменко, которая шутит над профессией Тараса:

"А кем ты работаешь? Кем? Актером? Тьфу. Точно. А я то думаю, где я тебя видела. "Семейные мелодрамы" на СТБ — это ты, да?"

Не обошла пародия и Валерию Жуковскую — героиня получает от "Холостяка" вазу из переработанного пластика и реагирует с иронией:

Відео дня

"Я что, зря мусор собирала, что ли? Вау, это же ваза из переработанного пластика, о которой я мечтала всю жизнь", — после чего выбрасывает подарок.

Далее Юлию Артюх "выгоняют" из проекта, но она не сдается:

"В смысле домой? Я вообще-то еще подписчиков не набрала!"

В финале ролика блогер высмеивает луки участниц с последней церемонии роз, где они появились в платьях, сшитых собственноручно.

Реакции людей

Новое видео Артема Горбенко быстро набирает популярность в сети — поклонники шоу отмечают, что его пародии все точнее передают эмоции и курьезы реалити.

"Чувствую, что скоро эта версия Холостяка переплюнет просмотры оригинала. Ну а что, здесь все четко, зачем я буду тратить 3 часа, чтобы смотреть те сопли";

"Это что-то нереально смешное";

"Это лучше, чем оригинал, когда можно будет это на СТБ увидеть?".

