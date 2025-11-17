Тарас Цимбалюк сделал признание о шоу "Холостяк": "скептически относился"

Главный герой нового, 14-го сезона "Холостяка" Тарас Цимбалюк впервые откровенно рассказал о своем опыте участия в реалити. Актер признался, что его отношение к проекту кардинально изменилось уже после старта съемок.

Об этом он сказал в разговоре с проектом "Тур звездами", отметив, что сначала скептически относился к участию в романтическом шоу. По словам Цымбалюка, он не ожидал, что во время войны столько людей будут следить за "Холостяком" и ждать новых эпизодов, а также что получит так много благодарных сообщений от зрителей.

Актер рассказал, что проект значительно превзошел его ожидания, а каждая участница для него стала "отдельной эмоцией и отдельной галактикой". В разговоре с журналистами он также поделился критериями, по которым выбирает женщин как в реалити, так и в жизни. Цимбалюк процитировал собственные предпочтения.

Цимбалюк на "Холостяке" Фото: СТБ

"Меня привлекают женщины с каким-то внутренним стержнем, чтобы в них была какая-то своя самобытная энергия. Я очень не люблю людей, которые пытаются быть "отбеленными", сковывают свое поведение. Мне всегда интересно идти за женщиной, которая имеет свою клевую, неповторимую энергию. Ясно, что потом уже я обращаю внимание на внешность и на все остальное, но девушки харизматичные всегда меня интересовали больше всего", — сказал Цимбалюк.

