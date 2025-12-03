Холостяк Тарас Цимбалюк показал, как выглядел в детстве (фото)

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поделился в сети архивным снимком. На фото он позирует в детстве вместе с сестрой, которая 3 декабря празднует день рождения.

Актер решил поздравить сестру Ольгу именно в день ее праздника, поэтому обнародовал совместный детский кадр в своем Instagram. Он отметил, что их объединяет много теплых семейных моментов, и добавил приятные слова в ее адрес.

Под фото Цимбалюк написал: "С днем рождения, самая родная моя! Столько у нас общего семейного тепла объединяет. И это прекрасно. Мечтай, конвертируй эти мечты в реальность своей жизни. Обнимаю! Я рядом".

Тарас Цимбалюк поздравил сестру с днем рождения Фото: Instagram

Что известно о шоу "Холостяк"

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности и новые форматы испытаний.

