На "Холостяке" состоялся первый поцелуй: сразу после этого Цимбалюк целовался с другой

В 14 сезоне реалити-шоу "Холостяк" состоялся первый поцелуй между Тарасом Цимбалюком и фотомоделью из Хмельницкого Надин Головчук.

Интимный момент произошел между участниками шоу в ресторане после свидания, на которое Цимбалюк пригласил девушку.

Тарас и Надин пошли на лепку из глины, где они пытались создать песочные часы. Однако внезапно девушке стало плохо, после чего Тарас пригласил Надин в ресторан.

Там актер предложил Надин развлечься и поискать на его теле сердце из листьев, которое он заранее спрятал. Девушка нашла это сердце, а само свидание завершилось поцелуем.

Однако сразу после свидания с Надин Тарас Цимбалюк пригласил на встречу другую участницу проекта, у которой в этот день был день рождения — Ирину Кулешину.

Ира и Тарас прошли небольшой совместный квест, а Кулешина выполнила рискованное задание — роупджампинг, после чего оба продолжили общение в более романтической обстановке и в конце концов поцеловались.

Таким образом в шестом выпуске "Холостяка" состоялось сразу два страстных поцелуя с разными участницами.

