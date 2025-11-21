Холостяк 14: Цимбалюк заинтриговал романтикой с участницей, которую называют финалисткой (фото)

Украинский актер и главный герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк впервые поделился романтическими фото с участницей проекта. Интересно, что именно ее называют финалисткой.

В Instagram Цимбалюк показал, как позирует с Анастасией Половинкиной среди гор. На первом фото они стоят возле водопада во время свидания.

А на втором кадре — обнимаются и смеются среди деревьев.

"До завтра, дорогие", — загадочно подписал фото Тарас Цимбалюк.

Интересно, что близкая подруга актера Наталка Денисенко отреагировала на кадры, написав: "Обожаю Настю и вашу парочку".

Интересно, что именно Половинкину блогер-сплетник Богдан Беспалов называет финалисткой "Холостяка".

Что будет в шестой серии "Холостяка"

По анонсу СТБ, новая неделя на проекте покажет, что настоящее — не всегда удобное. После нескольких дней в палаточном лагере среди карпатских гор героини наконец возвращаются в более комфортные условия — но именно здесь их ждут испытания. В этом выпуске Тарас увидит настоящие реакции девушек.

Первое индивидуальное свидание на этой неделе будет творческим. Следующее свидание проверит, способны ли двое двигаться рядом, когда ситуация требует не романтики, а взаимной поддержки. На групповое свидание актер пригласил двух девушек пройти эндуро-маршрут на мотоциклах.

Григорий Решетник и Тарас Цимбалюк

Где смотреть "Холостяк 14"

В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.

Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.

Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).

На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).

На сайте Телепортал.

