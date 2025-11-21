Холостяк 14: Цимбалюк заинтриговал романтикой с участницей, которую называют финалисткой (фото)
Украинский актер и главный герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк впервые поделился романтическими фото с участницей проекта. Интересно, что именно ее называют финалисткой.
В Instagram Цимбалюк показал, как позирует с Анастасией Половинкиной среди гор. На первом фото они стоят возле водопада во время свидания.
А на втором кадре — обнимаются и смеются среди деревьев.
"До завтра, дорогие", — загадочно подписал фото Тарас Цимбалюк.
Интересно, что близкая подруга актера Наталка Денисенко отреагировала на кадры, написав: "Обожаю Настю и вашу парочку".
Интересно, что именно Половинкину блогер-сплетник Богдан Беспалов называет финалисткой "Холостяка".
Что будет в шестой серии "Холостяка"
По анонсу СТБ, новая неделя на проекте покажет, что настоящее — не всегда удобное. После нескольких дней в палаточном лагере среди карпатских гор героини наконец возвращаются в более комфортные условия — но именно здесь их ждут испытания. В этом выпуске Тарас увидит настоящие реакции девушек.
Первое индивидуальное свидание на этой неделе будет творческим. Следующее свидание проверит, способны ли двое двигаться рядом, когда ситуация требует не романтики, а взаимной поддержки. На групповое свидание актер пригласил двух девушек пройти эндуро-маршрут на мотоциклах.
Где смотреть "Холостяк 14"
- В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
- Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.
- Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
- На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
- На сайте Телепортал.
