Холостяк 14: Цимбалюк заінтригував романтикою з учасницею, яку називають фіналісткою (фото)

Український актор та головний герой 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк уперше поділився романтичними фото з учасницею проєкту. Цікаво, що її називають фіналісткою.

В Instagram Цимбалюк показав, як позує з Анастасією Половинкіною серед гір. На першому фото вони стоять біля водоспаду під час побачення.

А на другому кадрі — обіймаються та сміються серед дерев.

"До завтра, дорогенькі", — загадково підписав фото Тарас Цимбалюк.

Цікаво, що близька подруга актора Наталка Денисенко відреагувала на кадри, написавши: "Обожнюю Настю і вашу парочку".

Цікаво, що саме Половинкіну блогер-пліткар Богдан Беспалов називає фіналісткою "Холостяка".

Що буде в шостій серії "Холостяка"

За анонсом СТБ, новий тиждень на проєкті покаже, що справжнє — не завжди зручне. Після кількох днів у наметовому таборі серед карпатських гір героїні нарешті повертаються до більш комфортних умов — але саме тут їх чекають випробування. У цьому випуску Тарас побачить справжні реакції дівчат.

Перше індивідуальне побачення цього тижня буде творчим. Наступне побачення перевірить, чи здатні двоє рухатися поруч, коли ситуація вимагає не романтики, а взаємної підтримки. На групове побачення актор запросив двох дівчат пройти ендуро-маршрут на мотоциклах.

Григорій Решетнік та Тарас Цимбалюк

Де дивитися "Холостяк 14"

У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.

Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.

Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).

На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).

На сайті Телепортал.

