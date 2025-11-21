Підтримайте нас RU
Холостяк 14: Цимбалюк заінтригував романтикою з учасницею, яку називають фіналісткою (фото)

Тарас Цимбалюк показав ймовірну фіналістку шоу Холостяк
Тарас Цимбалюк | Фото: СТБ

Український актор та головний герой 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк уперше поділився романтичними фото з учасницею проєкту. Цікаво, що її називають фіналісткою.

В Instagram Цимбалюк показав, як позує з Анастасією Половинкіною серед гір. На першому фото вони стоять біля водоспаду під час побачення.

А на другому кадрі — обіймаються та сміються серед дерев.

"До завтра, дорогенькі", — загадково підписав фото Тарас Цимбалюк.

Цікаво, що близька подруга актора Наталка Денисенко відреагувала на кадри, написавши: "Обожнюю Настю і вашу парочку".

Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram
Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Цікаво, що саме Половинкіну блогер-пліткар Богдан Беспалов називає фіналісткою "Холостяка".

Що буде в шостій серії "Холостяка"

За анонсом СТБ, новий тиждень на проєкті покаже, що справжнє — не завжди зручне. Після кількох днів у наметовому таборі серед карпатських гір героїні нарешті повертаються до більш комфортних умов — але саме тут їх чекають випробування. У цьому випуску Тарас побачить справжні реакції дівчат.

Перше індивідуальне побачення цього тижня буде творчим. Наступне побачення перевірить, чи здатні двоє рухатися поруч, коли ситуація вимагає не романтики, а взаємної підтримки. На групове побачення актор запросив двох дівчат пройти ендуро-маршрут на мотоциклах.

Григорій Решетнік та Тарас Цимбалюк
Григорій Решетнік та Тарас Цимбалюк

Де дивитися "Холостяк 14"

  • У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
  • Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.
  • Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
  • На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
  • На сайті Телепортал.

