На "Холостяку" відбувся перший поцілунок: одразу після цього Цимбалюк цілувався з іншою

У 14 сезоні реаліті-шоу "Холостяк" відбувся перший поцілунок між Тарасом Цимбалюком та фотомоделлю з Хмельницького Надін Головчук.

Інтимний момент стався між учасниками шоу у ресторані після побачення, на яке Цимбалюк запросив дівчину.

Тарас та Надін пішли на ліпку з глини, де вони намагались створити пісочний годинник. Проте раптово дівчині стало погано, після чого Тарас запросив Надін у ресторан.

Там актор запропонував Надін розважитись та пошукати на його тілі серце з листя, яке він заздалегідь заховав. Дівчина знайшла це серце, а саме побачення завершилось поцілунком.

Проте одразу після побачення з Надін Тарас Цимбалюк запросив на зустріч іншу учасницю проєкту, у якої в цей день був день народження — Ірину Кулешину.

Іра та Тарас пройшли невеличкий спільний квест, а Кулешина виконала ризиковане завдання — роупджампінг, після чого обидва продовжили спілкування у більш романтичній обстановці та зрештою поцілувались.

Відео дня

Таким чином у шостому випуску "Холостяка" відбулось одразу два пристрасні поцілунки з різними учасницями.

Нагадаємо, 21 листопада Цимбалюк заінтригував романтикою з учасницею, яку називають фіналісткою.

Фокус також писав про те, що на "Холостяк" прийшла копія колишньої Цимбалюка.