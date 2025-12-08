Бывшая жена Цимбалюка впервые отреагировала на его участие в "Холостяке" (фото)

Бывшая жена украинского актера Тараса Цимбалюка, визажистка Тина Антоненко, впервые публично отреагировала на его участие в шоу "Холостяк".

Она призналась в Instagram, что не смотрит проект. Антоненко спросили, как это, когда ее бывший снимается в "Холостяке".

"Никак. Когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы и у большинства не возникало ассоциаций. К вопросам, смотрю ли я: никогда не смотрела и не вижу смысла начинать", — написала она.

Тина Антоненко отреагировала на участие бывшего мужа в "Холостяке" Фото: Instagram

К тому же, Тина ответила, ходит ли сейчас на свидания: "Нет, сейчас как-то вообще не до этого".

Тина Антоненко рассказала, ходит ли на свидания Фото: Instagram

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и его вторая жена развелись в начале 2022 года, после 11 месяцев официального брака. Цимбалюк сделал Антоненко предложение на проекте "Танцы со звездами" в сентябре 2020. Впрочем, во время брака актер почувствовал, что теряет себя, о чем рассказал во время съемок "Холостяка".

"Период, когда я почувствовал, что теряю себя, был связан с периодом, когда я был женат. Отношения, которые на тот момент были, они не раскрывали идентичность друг друга, а были какие-то поддавки постоянно. Замалчивались очень важные смыслы, которые нас не устраивали. Мы молчали, консервировали это, и так продолжалось несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил отмазки. Действительно, это расставание с Тиной, было для меня тяжелым. Наверное, через призму того, что я был очень неравнодушен к ней", — говорил Тарас.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко Фото: СТБ

