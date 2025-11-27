Поддержите нас UA
"Горько": Цимбалюк заинтриговал свиданием с участницей "Холостяка" (фото)

Тарас Цимбалюк показался с участницей холостяка
Тарас Цимбалюк | Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер и герой реалити-шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк рассекретил, с кем из девушек пойдет на свидание в следующем выпуске, который выйдет уже в эту пятницу. Артист показался с моделью из Хмельницкого Ириной Пономаренко.

Цимбалюк опубликовал совместные фото с ней в своем Instagram. Девушка запомнилась зрителям яркой розовой шляпкой на первой вечеринке.

"Незабываемая встреча! В пятницу покажем", — подписал фото актер.

Тарас Цимбалюк и Ирина Пономаренко
Тарас Цимбалюк и Ирина Пономаренко
Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

На фотографиях парочка внимательно смотрит друг на друга, держа технику для съемок.

Реакция людей

Пользователи сети начали активно комментировать фото и засыпать Ирину комплиментами:

  • "Наконец-то! Ирочка".
  • "Блин, они так похожи, как брат и сестра! Внешне! У них одно лицо! И по вайбу! Ну не одна же я так думаю?".
  • "Ирочка вообще красавица. Это непревзойденная".
  • "Болею за эту красотку. Настоящая и не такая, как все. А космические мы каждый по-своему".
  • "Надеюсь, в пятницу ты скажешь, как сильно любишь Иринку!!!".
Более того, свой комментарий также оставил и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник: "Горько наконец-то".

Где смотреть "Холостяк 14"

  • В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
  • Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua).
  • Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
  • На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
  • На сайте Телепортал.

