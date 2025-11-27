"Горько": Цимбалюк заинтриговал свиданием с участницей "Холостяка" (фото)
Украинский актер и герой реалити-шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк рассекретил, с кем из девушек пойдет на свидание в следующем выпуске, который выйдет уже в эту пятницу. Артист показался с моделью из Хмельницкого Ириной Пономаренко.
Цимбалюк опубликовал совместные фото с ней в своем Instagram. Девушка запомнилась зрителям яркой розовой шляпкой на первой вечеринке.
"Незабываемая встреча! В пятницу покажем", — подписал фото актер.
На фотографиях парочка внимательно смотрит друг на друга, держа технику для съемок.
Реакция людей
Пользователи сети начали активно комментировать фото и засыпать Ирину комплиментами:
- "Наконец-то! Ирочка".
- "Блин, они так похожи, как брат и сестра! Внешне! У них одно лицо! И по вайбу! Ну не одна же я так думаю?".
- "Ирочка вообще красавица. Это непревзойденная".
- "Болею за эту красотку. Настоящая и не такая, как все. А космические мы каждый по-своему".
- "Надеюсь, в пятницу ты скажешь, как сильно любишь Иринку!!!".
Более того, свой комментарий также оставил и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник: "Горько наконец-то".
Где смотреть "Холостяк 14"
- В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
- Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua).
- Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
- На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
- На сайте Телепортал.
