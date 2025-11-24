Бывшего "Холостяка" подозревают в отношениях с мужчиной: что о нем известно (фото)

Украинского ведущего и героя шоу "Холостяк" Никиту Добрынина подозревают в отношениях с мужчиной. В свое время шоумен женился на победительнице проекта Даше Квитковой, которая родила ему сына.

О новых вероятных отношениях Добрынина рассказал блогер-сплетник Богдан Беспалов. В частности, он показал фото мужчины, который сопровождал ведущего на концерте Артема Пивоварова.

Добрынина подозревают в отношениях с мужчиной

"Котята плодотворно поработали и нашли, в кого влюблен Никита Добрынин", — сказал Беспалов.

В частности, шоумена и Махира Магеррамова несколькими днями ранее заметили на концерте Артема Пивоварова в Киеве.

"Вот он, такой паренек брутальной внешности. Никита пришел именно с этим парнем на концерт, соответственно, себя спалил. Так что, Никита, теперь мы знаем немного больше о твоих новых отношениях. Совсем скоро расскажу о деятельности твоего парня", — сказал Беспалов.

У Махира Магеррамова есть бренд одежды Max Magerramov, основанный в 2019 году в Киеве.

"Сотни клиентов в Украине и по миру. Годы опыта построения бренда одежды, изучения ткани и фурнитуры. Договоры с лучшими поставщиками Европы и мира", — рассказывал он сам в Threads.

В частности, Магеррамов писал, что он азербайджанец, который изучает украинский язык.

Никита Добрынин не реагировал на слухи в сети Фото: Instagram

Участие в "Холостяке"

Широкую известность Никита Добрынин получил после участия в 9 сезоне шоу "Холостяк". Именно там встретил свою будущую жену — Дашу Квиткову. Пара поженилась в мае 2020 года, а в июле 2021-го у них родился сын Лев.

Уже в 2023 году они официально развелись. Имущество делили через суд, в частности дом под Киевом решили продать. Впрочем, шоумен сохранил теплые отношения с сыном и активно участвует в его воспитании.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: Instagram Daria Kvitkova

После развода в СМИ появлялись слухи о новых отношениях Добрынина с блогершей Чарой Хорив. В то же время в интервью он говорил, что сейчас его "сердце свободно" и что он мечтает снова влюбиться.

