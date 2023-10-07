Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с Дашей Квитковой

Пара обвенчалась в сентябре 2022, однако через несколько месяцев объявила о разрыве своего союза.

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35-летний украинский телеведущий Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с блогером Дашей Квитковой, 25. Герой девятого сезона шоу "Холостяк" дал интервью программе "Невероятная правда о звездах".

В частности, Добрынин отметил, что на решение расторгнуть брак повлияли стрессы на фоне большой войны.

"Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются у пары. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы", — признался "Холостяк".

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Даша Квиткова официально развелась с Никитой Добрыниным (фото)

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Никита Добрынин рассказал о причинах развода с Дашей Квитковой

Добрынин познакомился с Квитковой на съемках шоу "Холостяк-9". Девушка выиграла и получила "ту самую розу от холостяка". В 2020 году пара заключила брак, а через год у них родился сын Лев.

Даша Квиткова с сыном Львом

Осенью 2022 года супруги обвенчались. Впрочем, через несколько месяцев после этого они рассказали поклонникам о решении развестись.

Сейчас молодая мама лишь намекает на новые романтические отношения.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: Instagram Daria Kvitkova

Напомним, Даша Квиткова продолжает судиться с Никитой Добрыниным после официального развода.

Также Фокус писал о ДТП в центре Киева, в которое попала Даша Квиткова в конце августа 2023 года.