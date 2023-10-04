"Я счастлива": Даша Квиткова рассказала о новых отношениях

Впрочем, блогерка была не слишком многословна, лишь намекнув на нового бойфренда.

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Популярная украинская блогерка Даша Квиткова прокомментировала слухи о новых отношениях. Недавно она рассталась с Никитой Добрыниным и сказала, что более их ничего не связывает, кроме сына Льва и заботе о нем. О своих новых отношениях она скупо рассказала в интервью УНИАН.

Даша не стала отрицать, что после расставания с Никитой Добрыниным у нее появился новый бойфренд. Но его имени она не назвала.

"Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить", — призналась она.

Ранее украинские СМИ сообщали, что у Квитковой якобы начался роман с главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.

Но она не подтвердила эту информацию. Зато в интервью блогерка откровенно рассказала о разводе. Она призналась, что уже год не живет с Никитой вместе и их отношения "максимально нейтральны".

Даша Квиткова в Исландии

"Общаемся исключительно по поводу Льва, больше ничего между нами нет", — призналась Даша.

Она добавила, что после развода ничего не изменилось, и у нее не прибавилось обязательств.

"Мне не было тяжело в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, так что все хорошо", — она упомянула, что работает с психологом и плачет, если ей этого хочется, "потому что если хочется, надо это делать и не сдерживаться. Пусть все негативные эмоции исходят, а не сидят внутри, пусть они не съедают нас", — отметила она.

Даша рассказала, что сейчас вдохновляется своими достижениями, спортом, людьми, которые рядом с ней, и, конечно, своим сыном, хоть сейчас у него и сложный возраст.

Даша Квиткова с сыном

"Сейчас сын проходит кризис 2-3 лет, когда у него формируется собственное "я", истерика может случиться из чего угодно, и это непросто для нас обоих. Мне помогает справиться понимание, что это временно", — она пошутила, что раз сын даже рыдал из-за того, что кончилась брокколи на ужин, но когда, по словам Даши, вспоминаешь, что это естественный процесс взросления и формирования – ко всем капризам и слезам относишься легче.

Напомним, недавно Даша Квиткова попала в ДТП в Киеве и оказалась в центре скандала.