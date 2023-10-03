Даша Квиткова рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Никитой Добрыниным

По словам Квитковой, сейчас у нее есть помощь, поэтому все хорошо. В непростые моменты она не сдерживается и позволяет себе плакать.

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Украинская блогер Даша Квиткова рассказала, что после развода они с Никитой Добрыниным находятся "в нейтральных отношениях" и общаются исключительно по поводу общего сына Льва. Об этом Квиткова рассказала в интервью УНИАН, добавив, что ей не хочется выносить в публичное пространство непростые моменты.

Она подчеркнула, что Добрынин не живет вместе уже почти год, они находятся в отношениях родителей их сына. Из-за развода у нее не добавилось обязательств.

"Мы максимально в нейтральных отношениях, в отношениях родителей. Общаемся исключительно по поводу Льва, больше ничего между нами нет. После развода ничего не изменилось, то есть у меня не добавилось обязательств. Мне не было трудно в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, поэтому все хорошо", — поделилась она.

Квиткова также сказала, что очень благодарна тем людям, которые находятся рядом и отметила, что не хотела бы в социальных сетях рассказывать о сложных моментах своей жизни.

"Я очень благодарна, что рядом есть люди, которым я могу довериться и рассказать обо всем, что есть внутри. Также я работаю с психологом и могу обсудить с ним все, что мне "болит". Мне не хочется выносить в публичное пространство непростые моменты, потому что, все же, это касается только нас двоих", — сообщила Даша Квиткова.

В непростые моменты, для выхода эмоций, она не сдерживается и позволяет себе плакать, ведь является живым человеком.

"Я не нахожусь постоянно в ресурсе, мне тоже бывает трудно, потому что я живой человек. Но у меня есть способы, как улучшить свое состояние... я позволяю себе поплакать, потому что если хочется, надо это делать и не сдерживаться. Пусть все негативные эмоции выходят, а не сидят внутри, пусть они не съедают нас", — поделилась блогерша.

Также она находит новые хобби, приносящие удовольствие и делает перерыв даже в инстаграме.

Напомним, Фокус сообщал, что блогер Даша Квиткова попала в масштабную аварию в Киеве. Крупное ДТП произошло в Киеве вблизи станции метро "Академгородок". На перекрестке столкнулись четыре недешевых автомобиля общей стоимостью более 200 000 долларов.

Также Даша Квиткова рассказала, что судится с Никитой Добрыниным. В июне 2023 года звездная пара официально расторгла брак.