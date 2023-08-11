Даша Квиткова рассказала, что судится с Никитой Добрыниным

В июне 2023 года звездная пара официально расторгла брак.

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25-летняя украинская блогер Даша Квиткова рассказала, что судится с бывшим мужем Никитой Добрыниным за совместное имущество. Об этом звезда соцсетей отметила в своем Instagram.

На вопрос фолловеров, зачем ей помощь адвокатов, Даша Квиткова ответила, что сейчас идут суды и раздел имущества.

"А мои интересы защищают и отстаивают", — отметила молодая мама.

Также блогер призналась, что они с Никитой Добрыниным планируют продать дом, в котором жили во время брака. Что касается квартиры, которую звездная пара приобрела незадолго до разрыва, то Даша Квиткова заявила, что не претендует на нее.

"Эта квартира еще строится и я на нее не претендую", — лаконично отметила бывшая возлюбленная Никиты Добрынина.

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Даша Квиткова Фото: Скріншот Даша Квиткова Фото: Скріншот

Знаменитость также выставила на продажу свое авто, которое готова отдать за почти 80 тысяч долларов.

Бывшие участники шоу "Холостяк" поженились в 2020 году и воспитывали общего сына Льва. Повенчавшись осенью 2022, через несколько месяцев они объявили, что решили расторгнуть свой брак и будут продолжать поддерживать отношения ради общего ребенка.

Даша Квиткова

Напомним, Даша Квиткова высказалась относительно развода с Никитой Добрыниным.

Также Фокус писал об официальном разводе Даши Квитковой и Никиты Добрынина.