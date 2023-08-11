Даша Квіткова розповіла, що судиться з Нікітою Добриніним

У червні 2023 зіркова пара офіційно розірвала шлюб.

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25-річна українська блогерка Даша Квіткова розповіла, що судиться з колишнім чоловіком Нікітою Добриніним за спільне майно. Про це зірка соцмереж зазначила у своєму Instagram.

На запитання фоловерів, нащо їй допомога адвокатів, Даша Квіткова відповіла, що наразі йдуть суди та поділ майна.

"А мої інтереси захищають та відстоюють", — зазначила молода мама.

Також блогерка зізналася, що вони з Нікітою Добриніним планують продати будинок, у якому жили під час шлюбу. Що стосується квартири, яку зіркова пара придбала незадовго до розриву, то Даша Квіткова заявила, що не претендує на неї.

"Ця квартира ще будується і я на неї не претендую", — лаконічно зазначила колишня кохана Нікіти Добриніна.

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Даша Квіткова Фото: Скриншот Даша Квіткова Фото: Скриншот

Знаменитість також виставила на продаж своє авто, яке готова віддати за майже 80 тисяч доларів.

Колишні учасники шоу "Холостяк" одружилися у 2020 році та виховували спільного сина Лева. Повінчавшись восени 2022, через кілька місяців вони оголосили, що вирішили розірвати свій шлюб та продовжуватимуть підтримувати стосунки заради спільної дитини.

Даша Квіткова

Нагадаємо, Даша Квіткова висловилася щодо розлучення з Нікітою Добриніним.

Також Фокус писав про офіційне розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна.