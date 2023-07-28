Даша Квіткова висловилася про шлюб з Нікітою Добриніним (фото)
У червні 2023 зіркова пара офіційно розлучилася.
25-річна українська блогерка Даша Квіткова висловилася щодо свого шлюбу з Нікітою Добриніним. Звернення до фоловерів зірка соцмереж залишила в Instagram.
Молода мама відповіла на припущення підписників, начебто вона досі кохає свого колишнього чоловіка та батька дворічного сина Лева.
"Про єдине благаю. Залиште мій минулий шлюб у спокої. Ця історія для мене закрита. Нічого в житті мене не пов'язує з минулим, окрім сина і судових моментів", — заявила блогерка.
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Ведучий Нікіта Добринін познайомився з Дашею Квітковою на зйомках шоу "Холостяк-9". У 2020 році вони уклали шлюб, а через рік стали батьками первістка Лева.
У вересні 2022 року блогерка та ведучий обвінчалися. А за кілька місяців після цього повідомили про рішення розлучитися. Причиною називалися різні графіки та темп життя.
Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися.
Також Фокус писав про заробіток Даші Квіткової на момент зими 2022-23.