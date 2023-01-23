Даша Квіткова розповіла, скільки наразі заробляє (відео)

Зірка соцмереж планує забезпечити своєму сину гідне майбутнє.

Related video

24-річна українська блогерка Даша Квіткова розповіла, скільки наразі заробляє.

У новому інтерв'ю телеведучій Маші Єфросініній молода мама розповіла, що наразі залучена в кількох напрямках — реклама в соцмережах, SMM, контент-мейкери, інфлюенс-блогери. Окрім цього, знаменитість створила навчальний заклад, де можна здобути навички заробітку на криптовалютах.

Уся ця діяльність приносить блогерці 30-40 тисяч доларів на місяць. Проте вона наголосила, що це не "чисті" гроші, адже частина з них йде на зарплати її команді.

[ + – ] Даша Квіткова розповіла, скільки наразі заробляє

"У мене реклама розписана на два місяці вперед. В день максимум — одна-дві реклами. Це стеля. Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів на місяць. Це не чистий мій заробіток. У мене велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Кожен день я роблю донати", — зізналася колишня кохана Нікіти Добриніна.

[ + – ] Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram Daria Kvitkova

Також Квіткова розповіла про плани забезпечити гідне майбутнє для свого сина Лева. Вона планує створити банківський рахунок, який стане фінансовою опорою для її первістка надалі.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін оголосили про розлучення після двох з половиною років шлюбу.

Також Фокус писав про невдалу пластичну операцію Даші Квіткової.