Не змогли подолати кризу у відносинах. Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися

Про це блогерка Даша Квіткова розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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Одна з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу, блогерка Даша Квіткова та її чоловік, ведучий Микита Добринін, розійшлися. Таким чином, єдина пара із шоу "Холостяк" не змогла подолати кризу у відносинах. Про розлучення Квіткова розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Даша Квіткова зізналася, що вони з Микитою Добриніним роз'їхалися ще півтора тижні тому. Микита залишив їхній будинок, але вони зберегли дружні стосунки і бачаться, виховуючи спільну дитину. 13 липня 2021 року в них народився син Лев.

Даша Квіткова розповіла, що рішення розлучитися вона та Микита ухвалили незадовго до Нового року, але проблеми у них почалися задовго до цього, ще до початку війни з Росією.

Однак по соцмережах пари цього не було помітно. Вони планували завести другу дитину, а на Новий рік навіть публікували спільні фото.

[ + – ] Даша Квіткова та Микита Добринін разом зустріли Новий рік Фото: Instagram @kvittkova

Квіткова сказала, що причиною розлучення стало "перенасичення" один одним.

Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже перенаситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість: я лечу попереду планети, а він — плавніший. На цьому фоні ми морально один одного задушили", — сказала Даша.

До того ж, вона багато працює, а Микиту Добриніна це не влаштовувало.

"Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була "гра", хто кого більше вколе. Було дуже багато сліз та розмов", — зізнається Квіткова, додаючи, що вони обоє все ще люблять один одного, але "це ті відносини, де тобі боляче".

Вона також опублікувала пост у своєму Instagram, де наголосила, що жодних подробиць про розлучення не буде.

[ + – ] Пост Даші Квіткової про розлучення

"Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. У нас росте син і ми зробимо все, щоб залишитися у здорових батьківських відносинах. Я буду вдячна за розуміння та пошану до рішення, яке ми прийняли. Прийняли ми його не для вас, а для себе та свого подальшого життя", — написала блогер.

Микита Добринін також опублікував пост, у якому підтвердив, що це було їхнє спільне рішення.

[ + – ] Пост Микити Добриніна про розлучення

"Це життя. Нічого критичного не трапилося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно", — написав колишній учасник шоу "Холостяк".

Нагадаємо, ще у вересні 2022 року Добринін та Квіткова повідомили, що повінчалися після двох років шлюбу. Тоді вони казали, що це було загальне рішення, ухвалене ще до війни.

Микита Добринін та Даша Квіткова зустрілися під час 9-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ, яке вийшло в ефір навесні 2019 року. Одружилися вони у 2020 році.