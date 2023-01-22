Не смогли преодолеть кризис в отношениях. Даша Квиткова и Никита Добрынин разошлись.

Об этом блогер Даша Квиткова рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Одна из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса, блогер Даша Квиткова и ее муж ведущий Никита Добрынин разошлись. Таким образом, единственная пара из шоу "Холостяк" не смогла преодолеть кризис в отношениях. О разводе Квиткова рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Даша Квиткова призналась, что они с Никитой Добрыниным разъехались еще полторы недели назад. Никита покинул их дом, но они сохранили дружеские отношения и видятся, воспитывая общего ребенка. 13 июля 2021 года, у них родился сын Лев.

Даша Квиткова рассказала, что решение расстаться она и Никита приняли незадолго до Нового года, но проблемы у них начались задолго до этого, еще до начала войны с Россией.

Однако по соцсетям пары этого не было заметно. Они планировали завести второго ребенка, а на Новый год даже публиковали совместные фото.

[ + – ] Даша Квиткова и Никита Добрынин вместе встретили Новый год Фото: Instagram @kvittkova

Квиткова сказала, что причиной расставание стало "пресыщение" друг другом.

"Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость: я лечу впереди планеты, а он — более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили", — сказала Даша.

К тому же она много работает, а Никиту Добрынина это не устраивало.

"Я разрывалась между работой, сыном и мужем. У нас была "игра", кто кого больше уколет. Было очень много слез и разговоров", — признается Квиткова, добавляя, что они оба все еще любят друг друга, но "это те отношения, где тебе больно".

Она также опубликовала пост в своем Instagram, где подчеркнула, что никаких подробностей о расставании не будет.

[ + – ] Пост Даши Квитковой о разводе

"Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виноватых. У нас растет сын и мы сделаем все, чтобы остаться в здоровых родительских отношениях. Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. Приняли мы его не для вас, а для себя и своей дальнейшей жизни", — написала блогер.

Никита Добрынин также опубликовал пост, в котором подтвердил, что это было их совместное решение.

[ + – ] Пост Никиты Добрынина о разводе

"Это жизнь. Ничего критического не случилось. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", — написал бывший участник шоу "Холостяк".

Напомним, еще в сентябре 2022 года Добрынин и Квиткова сообщили, что обвенчались после двух лет брака. Тогда они говорили, что это было общее решение, принятое еще до войны.

Никита Добрынин и Даша Квиткова встретились во время 9-го сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, которое вышло в эфир весной 2019 года. Поженились они в 2020 году.