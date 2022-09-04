Телеведущий Никита Добрынин обвенчался в Киеве с Дашей Квитковой после двух лет брака

Звездные супруги решили обвенчаться еще до начала полномасштабной войны, но планы пришлось изменить.

Никита Добрынин, известный телеведущий и бывший главный редактор мужского журнала XXL, обвенчался со своей женой, блогером Дашей Квитковой, после двух лет в браке. Об этом они сообщили в Instagram.

Как рассказала Даша, они решили обвенчаться еще до начала войны с РФ, но планы пришлось изменить.

"На самом деле, мы решили касательно венчания еще до 24 февраля, но все затянулось. Более месяца в разлуке, и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – написала Квиткова, опубликовав фото.

[ + – ] Даша Квиткова и Никиа Добрынин на венчании Фото: Instagram Daria Kvitkova

Для торжества она выбрала белое платье в украинском стиле с вышитыми золотыми колосьями.

А Никита в своем посте отметил, что это было их общим решением и они решили заручится еще и духовной поддержкой.

"Почему для нас это важно? Если муж и жена решили заручиться еще и духовной поддержкой и это их общее желание — то только во благо, и здесь не нужно лишних аргументов", — добавил Никита.

Своим подписчикам телеведущий и звезда шоу "Холостяк" на СТБ посоветовал венчаться только в том случае, если они готовы к этому важному шагу.

Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova

"Советовал ли бы я другим парам венчание? Да. Но только в том случае, когда по-настоящему готовы. В моем понимании, к такому решению надо дорасти. Оно должно быть осознанным и зрелым", — подчеркнул Никита.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова встретились во время 9-го сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, которое вышло в эфир весной 2019 года.

[ + – ] Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном Львом Фото: Instagram Daria Kvitkova

В финале проекта Добрынин остановил свой выбор на Квитковой и вскоре сделал ей предложение. Свадьба состоялась 12 августа 2020 года. В следующем году у пары родился сын Лев.