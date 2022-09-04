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Стиль жизни

Телеведущий Никита Добрынин обвенчался в Киеве с Дашей Квитковой после двух лет брака

даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Фото: Instagram Daria Kvitkova | Даша Квиткова и Никиа Добрынин на венчании

Звездные супруги решили обвенчаться еще до начала полномасштабной войны, но планы пришлось изменить.

Никита Добрынин, известный телеведущий и бывший главный редактор мужского журнала XXL, обвенчался со своей женой, блогером Дашей Квитковой, после двух лет в браке. Об этом они сообщили в Instagram.

Как рассказала Даша, они решили обвенчаться еще до начала войны с РФ, но планы пришлось изменить.

"На самом деле, мы решили касательно венчания еще до 24 февраля, но все затянулось. Более месяца в разлуке, и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – написала Квиткова, опубликовав фото.

даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Даша Квиткова и Никиа Добрынин на венчании
Фото: Instagram Daria Kvitkova

Для торжества она выбрала белое платье в украинском стиле с вышитыми золотыми колосьями.

А Никита в своем посте отметил, что это было их общим решением и они решили заручится еще и духовной поддержкой.

"Почему для нас это важно? Если муж и жена решили заручиться еще и духовной поддержкой и это их общее желание — то только во благо, и здесь не нужно лишних аргументов", — добавил Никита.

Своим подписчикам телеведущий и звезда шоу "Холостяк" на СТБ посоветовал венчаться только в том случае, если они готовы к этому важному шагу.

даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Фото: Instagram Daria Kvitkova
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Фото: Instagram Daria Kvitkova
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Фото: Instagram Daria Kvitkova
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Фото: Instagram Daria Kvitkova
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк

"Советовал ли бы я другим парам венчание? Да. Но только в том случае, когда по-настоящему готовы. В моем понимании, к такому решению надо дорасти. Оно должно быть осознанным и зрелым", — подчеркнул Никита.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова встретились во время 9-го сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, которое вышло в эфир весной 2019 года.

даша квиткова, никита добрынин, венчание, шоу холостяк
Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном Львом
Фото: Instagram Daria Kvitkova

В финале проекта Добрынин остановил свой выбор на Квитковой и вскоре сделал ей предложение. Свадьба состоялась 12 августа 2020 года. В следующем году у пары родился сын Лев.