Телеведучий Нікіта Добринін повінчався в Києві з Дашею Квітковою після двох років шлюбу

Зіркове подружжя вирішило повінчати ще до початку повномасштабної війни, але плани довелося змінити.

Нікіта Добринін, відомий телеведучий та колишній головний редактор чоловічого журналу XXL, повінчався зі своєю дружиною, блогеркою Дашею Квітковою, після двох років у шлюбі. Про це вони повідомили в Instagram.

Як розповіла Даша, вони вирішили повінчати ще до початку війни з РФ, але плани довелося змінити.

"Насправді, ми вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але все затяглося. Понад місяць у розлуці, і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживати щодня, тому що зараз саме той час", — написала Квіткова, опублікувавши фото.

[ + – ] Даша Квіткова та Нікіа Добринін на вінчанні Фото: Instagram Daria Kvitkova

Для урочистостей вона обрала білу сукню в українському стилі з вишитим золотим колоссям.

А Нікіта у своєму посту наголосив, що це було їх спільним рішенням і вони вирішили заручитись ще й духовною підтримкою.

"Чому для нас це важливо? Якщо чоловік і дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою і це їхнє спільне бажання — то тільки на благо, і тут не потрібно зайвих аргументів", — додав Нікіта.

Своїм підписникам телеведучий та зірка шоу "Холостяк" на СТБ порадив вінчатися лише у тому випадку, якщо вони готові до цього важливого кроку.

Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova Фото: Instagram Daria Kvitkova

"Чи радив би я іншим парам вінчання? Так. Але тільки в тому випадку, коли по-справжньому готові. У моєму розумінні, до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим і зрілим", — підкреслив Нікіта.

Нагадаємо, Нікіта Добринін та Даша Квіткова зустрілися під час 9-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ, яке вийшло в ефір навесні 2019 року.

[ + – ] Даша Квіткова та Нікіта Добринін із сином Левом Фото: Instagram Daria Kvitkova

У фіналі проєкту Добринін зупинив свій вибір на Квітковій і незабаром зробив пропозицію. Весілля відбулося 12 серпня 2020 року. Наступного року у пари народився син Лев.