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Стиль жизни

Даша Квиткова рассказала, сколько сейчас зарабатывает (видео)

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Фото: Instagram @kvittkova | Даша Квиткова

Звезда соцсетей планирует обеспечить своему сыну достойное будущее.

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24-летняя украинская блогер Даша Квиткова рассказала, сколько сейчас зарабатывает.

В новом интервью телеведущей Маше Ефросининой молодая мама рассказала, что в настоящее время привлечена в нескольких направлениях — реклама в соцсетях, SMM, контент-мейкеры, инфлюэнс-блогеры. Кроме этого, знаменитость создала учебное заведение, где можно получить навыки заработка на криптовалютах.

Вся эта деятельность приносит блогеру 30-40 тысяч долларов в месяц. Однако она подчеркнула, что это не "чистые" деньги, ведь часть уходит на зарплаты ее команде.

Даша Квиткова рассказала, сколько сейчас зарабатывает

"У меня реклама расписана на два месяца вперед. В день максимум — одна-две рекламы. Это потолок. Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов в месяц. Это не чистый мой заработок. У меня большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Каждый день я делаю донаты", — призналась бывшая возлюбленная Никиты Добрынина.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Fullscreen
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: Instagram Daria Kvitkova

Также Квиткова рассказала о планах обеспечить достойное будущее для своего сына Льва. Она планирует создать банковский счет, который станет финансовой опорой для ее первенца в дальнейшем.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о разводе после двух с половиной лет брака.

Также Фокус писал о неудавшейся пластической операции Даши Квитковой.