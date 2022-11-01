Даша Квиткова заявила, что пластический хирург Каминский оставил ей разные ноздри и уехал из Украины

Украинский блогер рассказала об неудачной пластической операции.

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Жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова в подкасте Петра Заставного пожаловалась на некачественную ринопластику, которую она делала у известного хирурга Эдгара Каминского.

Звезда Instagram рассказала, что после процедуры ноздри у нее стали разными, а также снова появилась ямочка, которую девушка хотела скорректировать. Однако возмутило ее не только низкое качество предоставляемой услуги, но и неоправданно высокая цена.

"Я адекватно понимаю, что то, что я ему заплатила, — слишком много. И я за эти деньги рассчитывала на какое-то нормальное отношение. Сейчас у меня разные ноздри, хотя он начинает мне рассказывать: "Это было у вас до операции". Я говорю: "Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но ведь я оплатила операцию и операция прошла", — рассказывает Даша.

[ + – ] Украинский блогер Даша Квиткова после ринопластики Фото: Instagram @kvittkova

Ситуацию усугубляет еще и то, что блогер уже более 6 месяцев не может попасть на прием к хирургу Каминскому. Во время ринопластики пациентка хотела избавиться от ямочки на носу, которая действительно исчезла после хирургического вмешательства, однако через некоторое время появилась снова. На просьбу бывшей участницы романтического реалити "Холостяк" провести повторную консультацию администраторы ответили, что знаменитый хирург находится в Италии.

"Я написала в начале полномасштабного вторжения. Прошло полгода, я им пишу, что я жду. И администратор мне говорит: "Эдгар сейчас в Италии, поэтому, если вы хотите попасть к нему на консультацию, можете приехать в Италию". То есть, я заплатила дох*я и теперь мне нужно оплатить самой себе билет, отель, и приехать к Эдгару, чтобы он исправил то, за что я уже заплатила? Я адекватный человек и не требую к себе какого-то сверх отношения, но я заплатила эти деньги и хочу нормального отношения" – сказала Квиткова.

Девушка решила сделать ринопластику после критики в социальных сетях. До участия в шоу "Холостяк" Даша считала свой нос нормальным, однако после волны негативных комментариев решилась на пластику. Квиткова обратилась за профессиональной помощью к украинскому хирургу, бывшему мужу певицы Славе Каминской Эдгару. Как она призналась, выбрала именно этого специалиста, потому что он известен и на тот момент был мужем подруги Никиты.

Напомним, победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова показала, как ей удалось привести себя в форму после родов. Девушка родила первенца в июле 2021 года. По словам Дарьи, до фигуры мечты ей еще много работать, но она гордится полученным результатом.