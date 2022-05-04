Дарья Квиткова показала фигуру после родов

Девушка рассказала, что до фигуры мечты ей еще нужно работать, но она гордится результатом.

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Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова показала, как ей удалось привести себя в форму после родов. Девушка родила первенца в июле 2021 года. По словам Дарьи, до фигуры мечты ей еще много работать, но она гордится полученным результатом. Об этом девушка рассказала у себя в Instagram.

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Фото: Instagram

"До фигуры моей мечты мне еще много работать, но после родов, я воспринимаю себя на каждом этапе", — подписала фото Квиткова. На снимке девушка, собрав волосы в пучок, позирует перед зеркалом в спортивных штанах, черном коротком топе и рубашке в клетку.

Отметим, что в Instagram Квиткова подробно рассказывает подписчикам о своем похудении. Она выкладывает фото с рационом питания, а также результатами своих усилий. По словам Дарьи, она питается по принципу 12 через 12. То есть двенадцать часов ест, а другие 12 часов пьет воду и чай.

Девушка просыпается в 6 утра, завтракает в 6:30 яйцом или рыбой с овощами, а также добавляет в рацион орехи или авокадо — источники полезных жиров.

Затем около 10 утра Дарья делает легкий перекус, а в 13:00 обед. Обычно он состоит из каши или постного борща, белого мяса или рыбы и термообработанных овощей. Затем около 16:00 у девушки полдник, а в 19:00 ужин, состоящий из белого мяса или рыбы, овощей и полезных жиров.

Дарья отмечает, что не употребляет в пищу красное мясо, выпечку, сладости, копчености, газировку и алкогольные напитки, а также сахар и молоко.

Не так давно звезда "Холостяка" упоминала, что весит 60 кг и мечтает избавиться еще от 10 кг веса.

Фото: Instagram

Как писал ранее Фокус, супруг Дарьи Квитковой Никита Добрынин с начала полномасштабной войны в Украине защищает нашу страну в теробороне. Популярный телеведущий рассказывал, что до вторжения ВС РФ в Украину имел опыт обращения с оружием и даже воинское звание, а потому сразу записался в территориальную оборону. При этом Никита подчеркнул, что мужчин без военного опыта не должны воевать, так как могут быть полезны в других сферах.