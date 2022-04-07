Экс-Холостяк и телеведущий Никита Добрынин рассказал о службе в тероброне

Бывший участник популярного шоу "Холостяк" отметил, что его жена Даша Квиткова с сыном остались в Украине

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Никита Добрынин, популярный телеведущий, блогер и участник девятого сезона шоу "Холостяк", которое выходило на СТБ, рассказал о службе в теробороне и планах на будущее. Об этом пишет "Сегодня".

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Ведущий рассказал, что до вторжения ВС РФ в Украину уже имел опыт обращения с оружием и даже воинское звание, а потому сразу записался в территориальную оборону. Но считает, что мужчин без военного опыта не стоит заставлять воевать, так как они могут быть полезны своей стране и в других сферах.

"Я имею звание лейтенанта. Оружие в руках держал и уверенно им владею. Но поскольку я не военный, практика, конечно, необходима. Честно говоря, надеялся, что до выстрелов не дойдет, но вероятность использования оружия действительно была. Мы с ребятами работали в достаточно опасной зоне каждый час и каждый день. Я полностью понимал всю ответственность и ценность жизни", — признался экс-Холостяк.

[ + – ] Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: facebook.com/nikitadobrynin Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Добрынин, отметил, что ему бы не по себе воевать бок о бок с человеком, которого заставили идти воевать и который не умеет держать оружие.

"Если же человек не умеет держать оружие в руках, от него, поверьте, будет ноль пользы на передовой. Если же мужчина может зарабатывать средства и поддерживать армию финансово – возможно, такой вклад в его случае будет даже более полезным, чем мешать профессионалам делать свое дело? Мне бы было не по себе защищать страну бок о бок с человеком, который неумело держит оружие в руках и постоянно нервничает. Не думаю, что следует заставлять таких людей идти на войну, если они сами не чувствуют в себе эти силы", — сказал боец.

Добрынин сказал, что его семья за границу не уезжала и его жена, Даша Квиткова, даже не планировала это делать. И хоть они и любят путешествовать по миру, но также любят и возвращаться домой, в "родную мирную Украину".

Никита Добрынин рассказал, что вычеркнул из своей жизни людей, "сохраняющих нейтралитет", потому что, по его мнению, "война показала каждому из нас, что сейчас нет полутонов. Есть только черное и белое. Уже не время, когда ты можешь чего-то не понимать или не разбираться в политике. Ты выступаешь либо за смерть и издевательство, либо за Украину".

Он сам и его родные стали более сознательными украинцами, отмечает ведущий, и поняли ценность каждого дня. Сейчас он сам и его жена также занимаются волонтерской деятельностью, пусть это и не афишируют. А в будущее Добрынин смотрит с оптимизмом, говоря, что по его ощущениям победа уже близко.