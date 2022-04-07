Ексхолостяк та телеведучий Микита Добринін розповів про службу у тероброні

Колишній учасник популярного шоу "Холостяк" зазначив, що його дружина Даша Квіткова із сином залишилися в Україні.

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Микита Добринін, популярний телеведучий, блогер та учасник дев'ятого сезону шоу "Холостяк", яке виходило на СТБ, розповів про службу в теробороні та плани на майбутнє. Про це пише "Сегодня".

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Ведучий розповів, що до вторгнення ЗС РФ в Україну вже мав досвід поводження зі зброєю і навіть військове звання, а тому одразу записався у територіальну оборону. Але вважає, що чоловіків без військового досвіду не варто змушувати воювати, тому що вони можуть бути корисні своїй країні та інших сферах.

"Я маю звання лейтенанта. Зброю в руках тримав і впевнено ним володію. Але оскільки я не військовий, практика, звичайно, необхідна. Чесно кажучи, сподівався, що до пострілів не дійде, але ймовірність використання зброї справді була. Ми з хлопцями працювали в досить небезпечній зоні щогодини і щодня. Я повністю розумів всю відповідальність та цінність життя", — зізнався ексхолостяк.

[ + – ] Микита Добринін і Даша Квіткова Фото: facebook.com/nikitadobrynin Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Добринін, зазначив, що йому було б не по собі воювати пліч-о-пліч з людиною, яку змусили йти воювати і яка не вміє тримати зброю.

"Якщо ж людина не вміє тримати зброю в руках, від неї, повірте, буде нуль користі на передовій. Якщо ж чоловік може заробляти гроші і підтримувати армію фінансово — можливо, такий внесок у його випадку буде навіть кориснішим, ніж заважати професіоналам робити своє. Мені б було не по собі захищати країну пліч-о-пліч з людиною, яка невміло тримає зброю в руках і постійно нервує. Не думаю, що слід змушувати таких людей йти на війну, якщо вони самі не відчувають у собі ці сили", — сказав боєць.

Добринін сказав, що його сім'я за кордон не виїжджала і його дружина Даша Квіткова навіть не планувала це робити. І хоч вони і люблять подорожувати світом, але також люблять і повертатися додому, у "рідну мирну Україну".

Микита Добринін розповів, що викреслив зі свого життя людей, які "зберігають нейтралітет", тому що, на його думку, "війна показала кожному з нас, що зараз немає півтонів. Є тільки чорне та біле. Вже не час, коли ти можеш чогось не розуміти чи не розумітися на політиці. Ти виступаєш або за смерть і знущання, або за Україну".

Він сам і його рідні стали свідомішими українцями, зазначає ведучий, і зрозуміли цінність кожного дня. Зараз він та його дружина також займаються волонтерською діяльністю, нехай це й не афішують. А у майбутнє Добринін дивиться з оптимізмом, говорячи, що за його відчуттями перемога вже близько.